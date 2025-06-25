誰也不是誰的雜質！蘇俊賓提「同善媽」　批賴清德：請相互尊重

▲桃園市副市長蘇俊賓。（圖／記者沈繼昌攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德「團結國家十講」第二講昨以「團結」為題，引述1927年醫師蔣渭水「同胞須團結，團結真有力」；並提到台灣要透過一次次選舉罷免，像打鐵鑄劍般千錘百鍊，打掉雜質，淬鍊出捍衛主權、守護民主的意志，引發熱議。桃園市副市長蘇俊賓今（25日）在臉書上提到同善媽的故事，表示台灣需要的不是純化，是相互的尊重，台灣應走向更平衡、更安全、更沒有風險、更不極端的路線「誰也不是誰的雜質」。

蘇俊賓指出，一個國家之內，為何會有不同政黨？多數人的理解，應該是因為理念不同，他想更近一步闡釋，在他眼中，是「希望國家好的理念不同」、「希望國家安定的策略不同」，當然，這些不同理念之下，也有來自於自身成長背景下的思維養成和情感牽絆，這些不同，在他眼中，是解方不同，不是不可對話的仇恨，也不是仇恨到必須消滅、去除的對象，在他眼中不論藍色、綠色、白色，都是意見不同的自己人，因為意見不同，藉由質疑、辯論、對話，也許可以找到台灣更好的解方，這才是民主的過程啊。

蘇俊賓提到，這樣的過程，讓台灣走向更平衡、更安全、更沒有風險、更不極端的路線「誰也不是誰的雜質」，試想民進黨執政，把所有在野黨、不同意見的人，視為雜質，需要清洗；國民黨執政，也把民進黨等不同立場的人，視為雜質，需要排除，長久下來問題就真正解決了嗎？台灣是會變得更加純化？更加團結？更加有競爭力？還是其實只會更加仇恨彼此、更加對立、更加紛亂？距離大家理解「藍綠白只是立場意見不同的自己人」更加遙遠了。

蘇俊賓說明，台灣需要的不是純化，是相互的尊重，如同一個生態豐沛的森林一樣，不同的觀點，如同不同的物種、生態，一定程度的生物多樣性森林才會更健康國家領導者的角色非常重要，總統的一言一行影響深遠，「雖然您沒有得到我的選票，但是在當選的那一天，您就是中華民國的總統了，但我尊重您為總統，也視您為全民的總統」。

蘇俊賓說，期待總統的高度不只是為著一次的選舉或罷免，不只是為了自身政黨的席次與選票，也看看台灣長久的未來。

蘇俊賓提到一個小故事，桃園大園內海有一間小廟，相傳170年前，一位荷蘭修女這地方傳教，照顧了許多弱勢、小孩，修女往生之後，民眾感念她的付出，曾經被照顧者的信念，傳承下來，相傳修女繼續照顧著村民，一百多年來這樣的善念，竟然逐步演化成為一座廟宇，村民把它發展成為台灣的道教信仰，外國媽、同善媽歷史不容易考究真假，但是村民的信仰是真的。

蘇俊賓繼續說，內海地區沒有任何一個天主教的會所，卻有著一個村民信賴的外國媽，不同族群、不同教派，卻成了村落的信仰中心，把大家聚在一起的，是善念、是包容。