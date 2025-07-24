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南韓「知名零食」驚傳民眾投訴發霉　業者緊急回收！賠15億韓元

▲▼南韓知名零食「巧克力麻糬鯛魚燒蛋糕」被顧客投訴發現黴菌，業者緊急回收。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓知名零食「巧克力麻糬鯛魚燒蛋糕」被顧客投訴發現黴菌，業者緊急回收。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓知名國民零食驚傳發霉！食品公司好麗友（Orion，오리온）所生產的製品「巧克力麻糬鯛魚燒蛋糕」近期遭到南韓國內民眾集體投訴發霉，於是業者決定即日起全面回收販售通路上的所有製品，損失規模達15億韓元。業者化驗後表示，產品上的黴菌並不會對人體造成影響。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，南韓食品公司好麗友今（24）日發表聲明，指出本周接獲7起民眾投訴發現產品「巧克力麻糬鯛魚燒蛋糕」（참붕어빵）有發霉的現象，在優先考量到消費者安全的情況下，決定回收流通至市面上的所有產品，並要求上架的主要通路暫停販售，範圍為製造日期2025年7月23日以前的產品。

同時，好麗友也立刻通報南韓政府的食品醫藥品安全處。不過，由於「鯛魚燒蛋糕奶油口味」（참붕어빵 슈크림맛）因分屬不同產線，因此廠商決定不將該產品納入全面回收與暫停販售的名單內。

即日起，購買上述產品的消費者，可以聯繫販售通路或好麗友顧客中心，主動提出退貨要求。

好麗友表示，「在產品內發現的黴菌，經過自行化驗後，已確認不會對人體造成負面影響。不過為了進行更縝密的檢驗，已經委託外部機構進行檢驗。好麗友將儘快完成回收產品工作。」

不過，好麗友從126處回收3624個產品進行化驗，並未在產品上發現黴菌。好麗友研判，可能是產品在包裝過程出現瑕疵，加上最近天氣高溫濕熱，才會導致空氣流入產品內，並因此產生黴菌。

好麗友表示，將會透過此次機會全面檢驗產線，並從8月1日起恢復生產。

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