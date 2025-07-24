雙颱接力夾擊！日本氣象廳路徑曝「對台影響最大」時間點

▲雙颱共舞，預計為台灣帶來不小雨勢。（圖／翻攝自日本氣象廳）



記者王佩翊／編譯

今年第7號颱風范斯高、第8號颱風竹節草23日接連生成，雙颱共舞也注定為台灣帶來豐沛雨量。根據日本氣象廳預測路徑，范斯高25日、26日會最接近台灣北部，而竹節草同樣也是在26日最接近台灣，不過只會從東邊海域擦過，雖相較范斯高距離較遠，但是外圍環流仍會為台灣帶來雨勢。

根據日本氣象廳觀測，范斯高24日上午9時位於日本宮古島東南東約240公里遠的海域（北緯24.2度，東經127.6度），以時速20公里的速度往西北方移動。目前中心氣壓為994百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。而風速15 m/s以上的強風域則涵蓋東北側560公里、西南側280公里。

氣象廳預測路徑指出，范斯高將持續往西北方移動，25日上午9時抵達石垣島北邊約210公里外的海域，並持續往西北西，26日轉為熱帶低氣壓，並抵達東海地區，預計25日、26日將最接近台灣。

另一方面，根據日本氣象廳觀測，竹節草24日上午6時位於南海（北緯16.7度，東經117.7度），以時速15公里的速度往南南西方移動。目前中心氣壓為992百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30公尺。

竹節草24日晚間會在南海轉向往東，25日將會抵達菲律賓呂宋島，並往東北方移動，隨後加速，並在26日凌晨抵達沖繩南方，雖然此時預計將降為熱帶低氣壓，但外圍環流仍可能會為台灣帶來豐沛雨量。