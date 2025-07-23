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日本關稅15%！南韓談判壓力大　拒開放農產品市場「改打1張牌」

▲▼美國總統川普、南韓總統李在明6日晚間通話20分鐘。（圖／達志影像／newscom）

▲ 美國總統川普及南韓總統李在明。（圖／達志影像／newscom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府與日本達成貿易協議後，南韓面臨更大談判壓力，預計25日派遣高層代表團赴華府進行關鍵會談。分析師指出，日本的15%稅率將成為南韓談判的重要參考指標。

《路透》報導，川普22日在自家社群平台Truth Social宣布，美日協議內容包括日本對美投資5500億美元，並開放農產品及汽車市場准入，換取美國將對日關稅從原定25%調降至15%，這項結果令南韓政府備感壓力，擔憂在貿易談判中處於不利地位。

日韓皆為製造業大國，也是美國重要安全盟友，在汽車及鋼鐵領域互相競爭。南韓產業通商資源部長金政寬23日承諾，將密切關注美日協議條款，同時考量南韓產業敏感度做出全面應對。

南韓副總理兼企劃財政部長具潤哲、通商交涉本部長呂翰九25日將於華府與美國財政部長貝森特、貿易代表葛里爾舉行「2+2會談」，而韓媒《朝鮮日報》上周披露，美方此前已要求南韓設立大規模投資基金，支援美國製造業重建。

市場對美日協議反應積極，南韓KOSPI指數23日小幅上漲0.2%，現代汽車（Hyundai Motor）與起亞汽車（Kia）分別大漲7.3%及7.6%。專家分析，南韓可能需在農產品准入、防衛費用及直接投資等領域做出讓步，才能獲得與日本相似的關稅優惠。

但據《韓聯社》報導，南韓政府已決定排除放寬美國稻米及牛肉進口的方案，改以擴大能源作物進口作為新的談判籌碼。金政寬強調，「我們將全力以赴爭取雙贏結果」，將韓美產業與能源合作提升至新層次。

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