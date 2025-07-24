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10萬人上凱道空拍圖曝　曹興誠：團結起來讓台灣變成更穩固的國家

▲▼反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場破10萬人空拍圖曝。（圖／志工聯盟提供）

▲反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，現場人潮空拍圖曝。（圖／志工聯盟提供）

記者杜冠霖／台北報導

反共護台聯盟今（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，儘管下著滂沱大雨，現場仍有破10萬民眾響應，人潮直接包圍景福門。聯電創辦人曹興誠致詞時坦言，有人說大罷免不是民主社會常態，問題是這麼大的政黨在國會背叛國家，這是常態嗎？也不是，所以只能用非常態對抗非常態，國民黨常常說別人抹紅，但就是他們把自己抹得紅通通，我們沒有色盲，怕抹紅，為什麼跟傅崐萁去見統戰頭子王滬寧？

▼曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會，曹興誠宣講。（圖／記者李毓康攝）

曹興誠表示，今天大家在這裡，雨這麼大都叫不走，因為我們心中有愛，我們愛台灣，大罷免就是愛台灣跟賣台灣的對決，國民黨每天騙支持者說在保衛中華民國，根本是騙子，今天世大運奪牌，居然有中國官員搶賀電，這些國民黨立委跑到大陸去交流，卻不敢講中華民國。

曹興誠指出，王鴻薇叫蔡英文台灣地區領導人，連總統都不敢講，她有在保衛中華民國嗎？今年4月美國通過決議，痛斥中國誤用2758號決議，錯誤宣稱中共對台灣有主權。結果民進黨在立法院想通過一樣的決議時卻被否決，這是不是賣台？

曹興誠說明，中共修改憲法說台灣是不可分割領土，這是偽造文書，國民黨有沒有去抗議？抗議的是賴清德，他說台灣不是你們的，我們互不隸屬，結果國民黨罵賴清德違憲、搞兩國論，這才是賣國。今天就是這些國民黨的騙子一直擾亂國會，用暴力強行通過亂七八糟的法律，沒有程序正義又漏洞百出，對社會丟出炸彈，國民黨立委天天在立法院丟炸彈。

曹興誠表示，今天情勢嚴厲，有人說大罷免不是民主社會常態，問題是這麼大的政黨在國會背叛國家，這是常態嗎？也不是，所以只能用非常態對抗非常態，國民黨常常說別人抹紅，但就是他們把自己抹得紅通通，我們沒有色盲，怕抹紅，為什麼跟傅崐萁去見統戰頭子王滬寧？

曹興誠指出，在這裡是愛台灣、要保住自由民主，國民黨反罷免只為保住權力跟地盤，台灣辛辛苦苦建立的民主自由基地，不能讓這些親共的人當成地盤，辛苦了14個月，時間快到了，終於可以把他們趕走、恢復正常國會，所有群眾會團結起來，把台灣變成一個更穩固、偉大的國家。

▲▼ 罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 罷團舉辦「罷免投同意，台灣需要你」迎向成功凱道晚會。（圖／記者李毓康攝）
 

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