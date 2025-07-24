劉寶傑談大罷免！一開口「血流成河」：好牌被打爛

▲劉寶傑退休後首度上資深媒體人姚惠珍的節目。（圖／記者徐文彬攝、翻攝自Facebook／黃世聰）



記者董美琪／綜合報導

久未露面的資深媒體人劉寶傑，近日針對「726大罷免案」公開發聲。他認為，這場原本可以有戰略空間的政治行動，如今卻走向偏鋒，甚至直言：「一手好牌被打爛了！」

劉寶傑日前受邀到上報《人生逍姚遊》網路節目，罕見談及退休後對政治局勢的觀察。他坦言，自己起初並不反對罷免，甚至抱持認同態度，但眼見行動日益偏離原意，他不禁質疑，「怎麼會選這些人出來帶頭？」他認為應聚焦於有效的政治責任追究，而非無差別對抗。劉寶傑強調，若要說服大眾接受，就不該把對立方當敵人，對一位立委提出罷免，等同挑戰該立委背後支持者的價值認同，這不利於凝聚社會共識。

談話中，劉寶傑分享自身親身經歷，某天傍晚經過中正紀念堂隨手拍照，竟遭陌生民眾質問「你拍這個幹嘛？這樣好嗎？」，讓他當場錯愕。他直言，社會氛圍已變得過度對立，「我只是在拍建築物，怎麼會變成被質疑的對象？」

劉寶傑直言，罷免運動「走鐘了」，並坦言自己當初並未反對，因為確實一開始國民黨在預算審查上「亂刪」，「我本來力挺刪預算，後來發現刪預算你根本不知道在刪什麼，根本亂刪」有些真的該刪，但統刪、一筆刪根本亂刪，應該要讓社會能夠接受。他指出，當藍白聯手在立院占多數，一手好牌本可善用優勢推動改革，卻因為手法粗糙、刪預算毫無章法，不能以為自己是對的就隨意砍，這是要花時間去處理的。

劉寶傑指出，藍營原本對罷免行動興致缺缺，但情勢演變至今，變成內部互鬥與政治清算。不過他認為，從北市市長蔣萬安開始，到藍營大咖齊聚台中造勢，由台中市長盧秀燕帶領，讓反罷聲浪重燃。

在節目中，他也點出目前執政黨的問題，認為民進黨失去了說服社會的能力，應該要「精準打擊」，不能只想打擊對手，卻忽略是否能獲得社會的理解與支持。他強調政治不是情緒宣洩，而是策略與說服的藝術。

此外，劉寶傑也批評現任政府領導風格，直指賴清德總統應該更清楚自身掌控能力與團隊素質。他拋出兩大靈魂拷問，有辦法掌控整個團隊嗎？找得到好的團隊嗎？他對日前「團結十講」的文稿質感提出質疑，認為總統不應犯下這麼粗糙的錯誤。

退休半年後重返螢光幕的劉寶傑，雖不再是政論節目主持人，但一席話依舊一針見血。他強調，若政府要展現開放與包容的社會精神，就不該將任何不同聲音視為威脅，「哪怕是一個小小的聲音，也值得被尊重與傾聽。」

主持人姚惠珍昨天則在臉書指出，寶傑哥認為藍白亂砍預算是因，各種立院亂象也與黃國昌在立院有2年任期限制有關，但後來罷免方犯了幾個重要錯誤，包括找錯領導人、不該無差別地對在野黨委員發動大罷免，「已經過頭了」。