把賣國立委趕出國會！　陳慕義：台灣人尊嚴不容踐踏

記者詹詠淇／台北報導

罷免方反共護台聯盟今（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，儘管現場下著滂沱大雨，但在活動開始不到半小時，現場已破5萬人。金鐘視帝陳慕義表示，這一年台灣發生很多事，大時代大罷免台灣人要把出賣人民當中國內應、背叛國家的立委趕出國會，台灣人的尊嚴不是誰都可以踐踏的。女力護國代表阿迪則提到，有人說為什麼過了11年我還在這，因為立法院裡還有群掏空台灣、圖利敵國的立委，有人當年賣國，現在也賣國，還有人現在跑得比誰都快，彎腰比誰都軟。台下則高呼，「黃國昌臭俗辣」。

▲影帝陳慕義宣講。（圖／記者李毓康攝，下同）

反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，除各地罷團外，導演王小棣、陳世杰、作家楊双子、影帝陳慕義、教師葉霸等人也會出席宣講，表演卡司則有金曲獎「最佳單曲製作人」謝銘祐、滅火器等。

儘管現場下著滂沱大雨，但在活動開場前20分鐘，現場就湧入破萬人潮，且景福門已開始管制，而在晚間約7時30分許，現場人潮已溢到景福門外，主辦單位初估人潮已破5萬人。

陳慕義自嘲說，「我是演藝圈邊緣人陳慕義」，而大家則是眾神派來守護台灣的天使，「謝謝你們讓我看到台灣人的尊嚴」，他拍戲工作賺點錢，希望當個盡責的單親爸爸，拍戲時尋找台灣人尊嚴是他重要功課，這一年來台灣發生很多事情，從棒球得到世界冠軍，在胸口為自己命名為台灣。

陳慕義說，總統賴清德字句堅定跟全世界講，中華人民共和國是中華民國台灣的敵對國家；大時代大罷免台灣人要把出賣人民當中國內應、背叛國家的立委趕出國會。這些事讓台灣人意志凝聚，台灣人的尊嚴不是誰都可以踐踏的，「我們在場都該為罷團志工驕傲」。謝謝志工不管罷免程序多困難、刁難，面對許多威脅暴力，仍證明「我們是世界一等一的公民」，要堅持走向726、823投票。

陳慕義也提到紀錄片〈看不見的國家〉，謝謝導演提醒大家，台灣不能繼續不再被看見，我們像個潛水艇，藏在水底太久了，我們跟世界證明我們會製造潛水艇，有能力捍衛、照顧自己的國家，所以要浮起來，不是要錢，而是要讓全世界看到台灣，那我們還在等什麼？要等中國侵略我們嗎？我們不等，726、823投下同意票，同意讓國會恢復到民主制度該有的秩序。

陳慕義說，台灣這個海鷗，在太平洋裡不大，小小的，還懶懶的，他常想是不是有一天這個海鷗可以把牠驕傲的尾巴，伸懶腰抬起來打下去，打出浪花讓全世界看到些什麼，「我們要伸懶腰，把驕傲的尾巴抬起來」，拍出一片非常大的浪花，讓全世界看到台灣。726、823不要忘記去投票。

女力護國代表阿迪表示，去年517總統就職前夕，藍白通過擴權法案，這個行動就開始，到現在經過434天，一場長達1年2個月的戰鬥，有人累，有人不累，但她覺得很棒，上週六護國大遶境回到青島東路，有人說為什麼過了11年我還在這，唱一樣的歌，因為立法院裡還有群掏空台灣、圖利敵國的立委，這群人有人數十年如一日，當年賣國，現在也賣國，還有人現在跑得比誰都快，彎腰比誰都軟，要不是他標榜裡性科學，還以為人會奪舍。台下則高呼，「黃國昌臭俗辣」。

阿迪強調，戰爭早開始了，過去幾十年中國外交戰、心理戰、文化資訊等各式各樣手段攻擊台灣，戰爭早發生在周遭，現在他指揮我們立委要通過更多崩解台灣的法案。情勢非常嚴峻，「但我們贏過」，就是2020年到2023年新冠疫情戰役，當時國家也有看衰的人，但大家靠著自律，最後打贏一場對中國的戰爭。現在艱難時刻大家需要一樣的努力、堅定信心，只要大家對國家有愛，一人拉10票，堅持到最後就會贏。

從德國請假回台投票的海外返鄉投票青年代表說到，有些人看他們這樣會覺得為什麼，「但是不管我們雙腳站在哪裡，生為台灣人，死為台灣魂，台灣是我們永遠的家」。我們不想成為卡提諾學院口中6成民意，所以一定要回來投票。有些人會質疑，我們在海外為什麼要關心台灣、決定台灣未來？「但是台灣未來不是中國14億人口決定的，是由我們台灣人決定的」。

另一名海外返鄉投票青年代表則說，為了讓賴士葆退休，她放棄等了16年，明晚在倫敦的演唱會，「但是賴士葆我已經忍他20幾年不能再忍了」，很多人質疑海外青年，台灣怎樣關你們什麼事？「我是透過離開家鄉才找到回家的路，正因為我們看過外面世界，更知道身為台灣人可貴」。

她說，台灣是去咖啡廳可以把筆電放在座位不用擔心被偷的地方，台灣是有全世界最好吃高麗菜的地方，台灣是你生病可以得到良好醫療照護的地方，但台灣不該是你去餐廳吃飯討論政治就會被打的地方。她在去日本前曾在法國生活8年，西方媒體對台灣每場選舉關注幾乎只圍繞同一個問題，台灣人會怎麼選？會選中國還是台灣？「我們每張選票都是國家認同的再確認」，如果一階、二階沒有出來簽，甚至去年投給藍白很丟臉沒關係，「我們還有最後一次機會」，用體制內方式，合情合理合法合憲方式修正錯誤。

她呼籲，還有一天，還來得及為腳下土地和台灣人身分做什麼，「當台灣人是一件很辛苦的事，我們都辛苦了，但是我也真的非常非常喜歡當台灣人」。726有一場國家打造期中考，全世界都在看我們答案，我們要選中國還是選台灣？讓我們一起回家投票，用同意罷免告訴國際社會，我們永遠同意選台灣。