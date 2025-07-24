10萬人無畏暴雨集結凱道　沈伯洋：726、823讓台灣人聲音響徹雲霄

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

罷免方反共護台聯盟今（24日）晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，儘管下著滂沱大雨，現場仍擠滿人潮，連景福門圓環也已滿，據主辦單位統計，約晚間9時許現場已破10萬人。民進黨立委沈伯洋表示，這場活動神秘嘉賓就是大家，神秘嘉賓定義是創造奇蹟，每個人都一樣重要，是國家的主人，你們才是真正嘉賓，有你們台灣才能穩定，才能成為自由之地、勇者之鄉，拜託大家，讓台灣人聲音726、823響徹雲霄。

▼現場破10萬人空拍圖。（圖／志工聯盟提供）

反共護台志工聯盟今晚在凱道舉辦「迎向成功 凱道晚會」，除各地罷團外，導演王小棣、陳世杰、作家楊双子、影帝陳慕義、教師葉霸等人也會出席宣講，表演卡司則有金曲獎「最佳單曲製作人」謝銘祐、滅火器等。

楊双子帶著日前擔任罷團志工遭攻擊的太太賴庭荷一同上台表示，她能跟太太結婚，就是因為台灣歷史發展擁有自由民主。自由民主是憑空而來？不是，因為之前有更多前人、前輩努力，儘管他們未必能預見未來有沒有這天，仍流血流汗，一步步把台灣歷史推到這。她是歷史小說家，即使大多數人冷漠，至今無法理解我們在做什麼，仍不要放棄，要相信現在所做的都會有意義，從野百合、太陽花到現在都是，做這一切永遠不會白費。

▼作家楊双子和她的太太賴庭荷。（圖／記者李毓康攝，下同）

在沈伯洋一上台，底下支持者就高呼他的名字。沈伯洋帶著歉意地說，2024年因為他沒有擋下藍白通過惡法，所以才會這麼多人站出來，各位還有身後罷團站出來才有現在，真的很不好意思，第一時間沒辦法擋下，要跟大家說對不起。

沈伯洋也說，這場活動神秘嘉賓就是大家，神秘嘉賓定義是創造奇蹟，在座有人從國外回來，有人淋著雨，有人放下工作，有人邊工作邊看直播，還有帶小孩來的，你們每個人都一樣重要，你們是國家的主人，你們才是真正嘉賓，有你們，台灣才能穩定，才能成為自由之地、勇者之鄉，所以最後拜託大家，讓台灣人聲音726、823響徹雲霄。