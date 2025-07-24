傅崐萁夫妻嗆沒看到花蓮捐款　童子賢貼細項打臉「近億捐款名單曝」

▲國民黨黨團總召傅崐萁(左)，和碩董事長童子賢(右)。（圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

和碩董事長童子賢近日表態支持罷免藍委傅崐萁，更爆料傅崐萁將「善款繞一手，以及縣府竟致電恐嚇校方「不准接受台北來的人直接捐款」等事，國民黨花蓮縣議會黨團則駁斥，聲稱和碩僅捐款500萬元，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁也憤而提告。童子賢出具多達24家捐款機構以及捐款金額數目、收據等，2018年與2024年花蓮兩度重震，童子賢與和碩集團捐款接近一億台幣，共捐出9972萬元，其中個人名義捐出金額為5363萬元，「我講的話都有所本，所以告跟不告，對我來說沒有什麼差」。

童子賢近日表態支持罷免藍委傅崐萁，並爆料過去花蓮震災時，自己與公司捐出超過7000萬元希望協助災區學校、社福機構，當地機構遭縣府恐嚇不准收善款、必須由縣府統籌分配一事，之後這些善款都轉變成傅崐萁政績。爆料近一日後，徐榛蔚才召開記者會反駁，「若童子賢提出她下令具體事證、將立刻請辭，否則24小時公開道歉」並保留法律追訴權，花蓮縣府也怒轟童子賢僅捐5百萬，徐、傅兩人今也提告。

對於傅崐萁前夫妻提告一事，童子賢反嗆「要告就告」。童指出，當初自己與公司希望捐款協助災區學校、社福機構，他們卻接到縣府恐嚇「不能接受台北來的人直接幫助，否則會對你不客氣」一事，自己都有證人，當時身邊也有5、6個幹部、工程單位等等，許多人都可以作證。近日他披露這些往事，已接到許多花蓮在地人士的支持、也致電給他訴苦。

根據平面媒體報導與童子賢實際出具資料顯示，童子賢與和碩集團捐助的對象甚多，包括花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶、消防署特搜隊、消防署設備採購、世界展望會、公益平台、花崗國中、美崙國中、鳳林國中、明義國小、門諾醫院、東華大學、善牧中心、花蓮家扶中心、花蓮黎明教養院、玉里天主堂、玉里安德啟智中心、花蓮畢世大教養院、花蓮黑潮基金會等24個單位。

童子賢多次捐款助家鄉花蓮， 2018年與2024年花蓮兩度重震，他主動捐款協助災區重建與需求，童子賢與和碩集團捐款接近一億台幣，共捐出9972萬元，其中個人名義捐出金額為5363萬元，佔捐款比重達54%。



