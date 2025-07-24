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日光浴能減肥？女子連續曬背9天致「腎衰竭」　醫痛斥：無根據

▲女子連曬背9天致腎衰竭。（示意圖／翻攝自微博）

▲女子連曬背9天致腎衰竭。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國浙江一名女子日前聽信「曬背能減肥」的偏方，連續9天在烈日下，努力曬背，最後出現高燒40℃、精神萎靡、呼吸困難等症狀，送醫後確診為「急性腎衰竭」。醫師直言，在中醫角度來看，三伏天適度曬背確有一定的養生作用，但並無科學依據支持其能減肥。

綜合陸媒報導，醫師表示，長時間暴露在高溫下，會破壞人體細胞，加重腎臟負擔，若持續過久，超出腎臟代償能力，就會導致功能損傷甚至衰竭，「曬背與減重，無直接關聯，高溫曝曬後的體重下降，實為脫水所致，汗水流失水分，補水後體重即恢復，並非脂肪分解。」

▲醫師提醒，曬背時，要記得補充水分。（示意圖／Unsplash）

▲醫師提醒，曬背時，要記得補充水分。（示意圖／Unsplash）

醫師指出，雖然日曬可促進維生素D合成（缺乏可能與肥胖有微弱相關），但口服補充劑即可解決，無需冒險曝曬，曬背只適合陽虛、寒濕體質者（如怕冷、疲倦），而陰虛、陽盛體質（如易上火、口乾），及「三高」族群盲目操作，會加重內熱，誘發健康風險。

他說道，進行曬背時，務必注意及時補充水分，並儘量選擇清晨或傍晚，陽光較柔和時段進行，時間不宜過長，以身體感覺舒適、不出大汗為度，記得避免在正午烈日下長時間曝曬，以防曬傷和中暑。

醫師提醒，此外，紫外線過敏者、高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病患者、孕婦以及易上火或皮膚過敏的人群，均不建議嘗試曬背，以免引發健康風險。

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