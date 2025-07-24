南警7月火力全開！掃黑肅槍緝賭打詐　破59詐團逮331人

▲台南市警局啟動全市性掃黑、肅槍、緝賭、詐團，跨縣市拘提行動成果豐碩。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化治安、壓制幫派與詐騙集團，台南市警局自7月7日至18日啟動「打詐、掃黑、肅槍、緝賭」四大專案行動，火力全開掃蕩不法，共逮捕幫派治平對象6人、成員38人，查扣非制式槍枝6枝、模擬槍3枝、改造槍械工坊1處；另查獲賭博55件、218人，破獲詐欺集團59件、逮捕車手與主嫌共計331人，查扣不法利得逾1677萬元。

台南市刑大指出，警方此次行動鎖定本市與跨縣市幫派勢力、詐欺車手與地下賭場據點，進行科技偵查與情資交叉比對，並在北部、屏東等地同步發動搜尋與拘提行動，有效打擊犯罪網路。

其中重大案件包括：刑大偵六隊破獲一起高額詐騙案，5名被害人遭騙數千萬，警方追查多名車手行蹤，最終在北中南多地逮捕6名犯嫌。第四分局與刑事局八大隊聯手瓦解竹聯幫弘仁會詐欺洗錢集團，主嫌許男派遣小弟收水並透過虛擬貨幣洗錢，全數落網。

第五分局追查「假投資詐騙」案件，任姓主嫌以高報酬誘騙受害人投入虛擬貨幣，警方逮捕集團成員12人。第一分局查獲江姓男子非法改造槍械，搜出改造手槍與霰彈槍、17顆子彈及毒品，依違反多項刑事法條送辦，全案依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防製法、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，展現警方除暴安良決心。

市警局長林國清表示，將持續強化情資蒐報與跨機關合作，對不法分子零容忍，並呼籲民眾如遇詐騙或發現可疑行為，應立即撥打110或165反詐專線通報，共同守護台南市治安。