台南市區挖出古代人骨「腿骨超長」　地方耆老：疑為荷蘭人

▲文資處於中西區大銃段進行文資調查作業，發現疑為荷蘭人骨。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南中西區忠義路附近近日挖出古代類遺骸，再度引發地方熱議，主要是因為現場接近荷治時期赤崁樓外圍、清代「台灣總鎮署」軍政地區，加上遺骸的腿骨特別修長、疑為「異族」的骨態，地方耆老口懷疑是與鄭軍交戰時陣亡的荷蘭士兵，為古都再添一筆歷史疑案。

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事發地點為中西區忠義路三段後段銜接長賢街的市政工程周邊，施工單位日前於鄰近區域地表作業時發現疑似人骨，立即停工，並通報台南市文化資產管理處，文資處也隨即會同警方到場勘查，初步確認為清朝至日治時期的古墓葬遺骸，現場也依民俗進行法事祈福，盼靈安工程順利。

市府文資處24日指出，該發現並不是在3-34-20M計畫道路實際開闢範圍內，而是屬於「鎮署及周邊遺址遺構調查案」，為市府於地上權開發前依法啟動的文化資產調查作業，非所謂「考古挖寶」行為。調查地點為大銃段2、5、13、16地號，由市府委託考古中心採等距抽樣方式進行鑽探與槽溝評估，目的在於確認地下文化層儲存狀況，作為未來都市利用參考依據。

文資處長陳思瑀表示，遺骸發現後，已依法成立專案小組，並依規定通知警方處理，後續將進行完整測繪、紀錄並回填，資料將納入調查報告儲存。對於當地里長轉述耆老提到昔日該地或為小北城外亂葬崗、戰爭陣亡之地，將進一步由考古中心彙整口述歷史與田野調查資料，讓這份文化調查更具在地溫度與歷史深度。

市府強調，文化資產的保存是一項嚴謹且負責任的工作，文資處將持續秉持尊重歷史、保護文化的原則，確保每一處土地在開發前都能經過妥善調查，也讓這座城市的歷史記憶得以被理解、被看見，為未來留下有價值的文化根基。