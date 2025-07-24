　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、賴清德力挺罷團　柯建銘：大罷免是史詩級大民意

▲▼會後聯訪 柯建銘 行政院長卓榮泰 藍白黨團三長 會商國政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

 記者詹詠淇／台北報導

大罷免首波投票倒數2天，民進黨團總召柯建銘今（24日）在臉書發文表示，前總統蔡英文發文感謝罷團，總統賴清德下令與罷團同行，最後一哩路，大家加油。「同一時間我們有共同的驕傲，為愛而罷、無畏無懼的全民運動！」這是史詩級大民意，「偉大的台灣人民，7/26我們都站出來，走出去投票同意罷免！」自己的國家自己救，也是替世界擋住中國！

柯建銘今日在臉書發文說明，「我為什麼認為大罷免必大成宮」，剩下2天就要投票了，很多人很興奮，但興奮之餘，又有忐忑不安，大罷免會不會大成宮？這段時間每天都有人問他，會不會大成宮？差不多能罷幾席？有6席、10席、20席、0席？他的答案永遠是「大罷免大成宮，會全部罷掉」。

柯建銘指出，從去年提出大罷免大成宮以來，雖然受盡攻擊、抹黑、抹黃、抹紅。他只做一件事，讓大罷免大成宮成為全民共識！所以千萬人吾往已如是主張也！昨天下午曹興誠在他辦公室後面「左轉有書」書店，發表「為愛而罷」、「120+萬封給台灣的情書」。晚上8點他與辦公室助理到左轉有書喝咖啡，同時買這兩本書， 8點30分回辦公室以後他花了6小時把2本書從頭到尾讀了一遍。

柯建銘認為，這2本書所呈現的是台灣最美麗的風景、語言、文字，看完後不感動、不去罷免，非台灣人也！這是台灣人沉默做自己主人、為反共護台、救亡圖存的關鍵時刻！

同樣的時間，藍白如何反應？柯建銘批評，比義和團還義和團，又十足反智（irrational），在惡性螺旋下，自我毁滅，表演至砂神風特攻隊！在立法院毀憲亂政，道行逆施，意圖讓民進黨無法執政、無錢執政、國家無法生存！有2個不可逆的至殺行為：反罷免、嚴重違法的死人連署。

柯建銘續指，民眾黨林國成甚至罵三字經，黃國昌恐嚇賴清德，不要以為你有隨扈！明天725相信最難聽、最不堪的語言還會盡出，還會請來投共的館長。這不是團滅，什麼是團滅！中國國民黨正式壽終正寢！藍白同時走進歷史焚化爐的時刻到了！

「同一時間我們有共同的驕傲，為愛而罷、無畏無懼的全民運動！」柯建銘說百工百業、不分藍綠、不分男女老少都站出來！海外的台灣人也飛回來了！反共護台、救亡圖存是全民心聲！否則大家的財產變成共產黨國有！否則國家也會不見了、被消滅了！這是史詩級大民意，沛然無法擋的民心向背！

柯建銘提到，前總統蔡英文昨天也發文感謝罷團，726會去投罷免同意；總統賴清德下令與罷團同行，昨天在中常會表示，最後一哩路，大家加油；昨晚吳思瑤、王義川在榮星花園帶動唱出〈誰都不能欺負他〉、〈愛罷才會贏〉！

「偉大的台灣人民，7/26我們都站出來，走出去投票同意罷免！」柯建銘表示，歷史的關鍵時刻，自己的國家自己救，也是替世界擋住中國！400年來台灣人要真正出頭天了！國家的軸線就要改變了！讓國家重新開機restart！讓國家更加偉大更加強盛！大罷免大成功，救台灣救民主！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 2861 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／護理工會前理事長反罷免　亡母遭辱罵：這不是民主
女警性愛片外流　渣警賣片喊：不愧有練twerk
獨／閻家驊開車肇事　騎士肋骨骨折
《玩很大》《大熱門》爆收攤　三立發聲了
快訊／彭振聲崩潰痛哭：我家破人亡！　法官緊急休庭
資深八點檔男星發聲：大罷免、大成功
兒遲遲未歸！林口母報警才知「19樓墜落亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

反罷免暴力事件頻傳　劉世芳：罷免是公民權、籲展現民主修養

蔡英文正式表態助攻大罷免　民進黨：會有越來越多人加入行動

中華隊世大運奪銀遭中國官員搶賀電　民眾黨譴責：停止野蠻舉措

呂捷點評蔡英文罷免表態文：我看了2小時　沒仇恨標籤卻一錘定音

詞神林夕表態挺罷免！　喊話真心護台的人不會無感、而是不罷不休

蔡英文、賴清德力挺罷團　柯建銘：大罷免是史詩級大民意

中華隊世大運領獎卻遭中國官員鬧場　綠轟：不文明也不應該

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

戴錫欽首表態：台北5藍委任何1席被罷免　立刻辭去黨部主委職務

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

【這什麼絲滑操作？】騎士紅燈秒下車！直接牽車跑起來

李多慧下班後「泡澡放鬆」　網友歪樓：浴巾好多條！

Rosé下台「腳滑慘摔」 秒爬起...繼續唱歌！

【髮廊變急診室】男子理髮到一半昏倒 客人直接CPR開救！

【萬里車禍瞬間】砂石車打滑撞國光客運！ 鋼材炸飛騎士險躲過

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

反罷免暴力事件頻傳　劉世芳：罷免是公民權、籲展現民主修養

蔡英文正式表態助攻大罷免　民進黨：會有越來越多人加入行動

中華隊世大運奪銀遭中國官員搶賀電　民眾黨譴責：停止野蠻舉措

呂捷點評蔡英文罷免表態文：我看了2小時　沒仇恨標籤卻一錘定音

詞神林夕表態挺罷免！　喊話真心護台的人不會無感、而是不罷不休

蔡英文、賴清德力挺罷團　柯建銘：大罷免是史詩級大民意

中華隊世大運領獎卻遭中國官員鬧場　綠轟：不文明也不應該

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

戴錫欽首表態：台北5藍委任何1席被罷免　立刻辭去黨部主委職務

競爭對手變合作夥伴？Google執行長表態看好與OpenAI合作

上季沒交易虧了？湖人射手打完夏聯身價暴跌　不再值首輪籤

黃仁勳就在台下！川普自爆「曾想拆分輝達」　認：沒那麼容易

石明謹曝女足案調查報告11重點！4人證實「周台英霸凌簡奇陞」

快訊／柬泰邊境交火　柬埔寨控泰國先開火：堅決反制捍衛主權

風雨中守護市民　台南消防之友會頒獎勵金表揚英雄

女子取貨忘帶走　東港警掃描QR碼助開櫃取包裹

LV新包Off Duty台灣搶先全球首賣！肩背、後背超好看　裝滿鬆弛感要你「快下班」

大苑子「巨峰葡萄季」全門市開跑　有清涼雪沙、霜淇淋

羅大佑再談反罷免！　怒轟「大罷免搞得像大清洗有個屁正當性」

【謝謝我的超人】市場爸收掉10年攤子　女兒哽咽告白

政治熱門新聞

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

蔡英文大罷免表態「我會去投票」　PO文1hr衝破8.5萬讚、4千留言

金鐘視帝也挺大罷免　直言「讓國民黨痛才會改」

賴曾喊終結惡質罷免　粉專嘆自打臉

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

徐榛蔚嗆如果有下令「繞一手」就辭職　童子賢還原捐款時序再打臉

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴求

王世堅罕見現身宣講！　呼籲726做正確決定

陳其邁深夜挺大罷免：投下愛台灣的那一票

推估「大罷免若失敗每人損失9萬1千元」　律師：罷免守住你我荷包

更多熱門

相關新聞

關稅未明「他存0050想先跑了」！一票人秒給答案

關稅未明「他存0050想先跑了」！一票人秒給答案

美國將對各國實施新一波關稅政策，稅率將從15%至50%不等，但對台灣關稅稅率遲遲不公布。就怕台股再次上演崩跌慘況，一名網友透露，平時有在存0050，眼見8月1日美國就要實施新關稅，忍不住驚問「該先賣嗎？」網友一面倒建議他長期持有別慌，還有人笑虧「覺得會跌？不如借款加碼！」

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

八點檔男星挺罷：昔因國家反共政策被封殺　今藍營甘做共產黨內應

戴錫欽首表態：台北5藍委任何1席被罷免　立刻辭去黨部主委職務

戴錫欽首表態：台北5藍委任何1席被罷免　立刻辭去黨部主委職務

藍營控罷免傅崐萁「一票2000元」買票　罷團怒提告斥造謠

藍營控罷免傅崐萁「一票2000元」買票　罷團怒提告斥造謠

陳其邁深夜挺大罷免：投下愛台灣的那一票

陳其邁深夜挺大罷免：投下愛台灣的那一票

關鍵字：

大罷免柯建銘蔡英文賴清德

讀者迴響

熱門新聞

統神SWAG脱了「2女優愛撫」全程無反應！

小A辣爆「和美國球星開房過夜」！極樂私生活全曝光

洩題給台灣？　川普連發文曝滿足1條件才降稅：將徵15％至50％

台子公司被華為天才少年買63%股份　股價漲超640%

快訊／蔡英文正式對大罷免表態！　「感謝民團展現台灣人民韌性」

OL遭老闆拉到廁所脫褲性侵拍片！法官看監視器畫面傻了

雙颱夾殺台灣　直接侵襲機率曝

朱立倫嗨喊「大罷免可以不投票！」　民進黨回應了

竹節草生成！雙颱路徑交錯對台影響時程曝

蘭嶼「情人洞」潛水變永別　老婆被螺旋槳擊中亡

日本關稅15％　郭正亮大膽預言台灣最後結果

小A辣開房美球星「進房獨處過程」全曝光！

專家：雙颱未來會合併　大雷雨轟台灣西部

50歲男身上狂飄尿騷味！一指數超高慘洗腎

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

更多

最夯影音

更多

【40人驚魂】國光客運和砂石車對撞！ 車頭爛毀1命危

【逞一時方便】桃園吊車直接開上路！　為閃鐵架重心不穩履帶懸空

【致命一撞】砂石車撞國光客運奪命！乘客生前最後畫面曝

丫頭又被爆離婚氣炸 怒曬「配偶欄」反擊

【沒綁繩還敢嗆？】現炒店土狗咬傷騎士！飼主瞎扯：咬人是牠的自由

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面