蔡英文、賴清德力挺罷團　柯建銘：大罷免是史詩級大民意

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免首波投票倒數2天，民進黨團總召柯建銘今（24日）在臉書發文表示，前總統蔡英文發文感謝罷團，總統賴清德下令與罷團同行，最後一哩路，大家加油。「同一時間我們有共同的驕傲，為愛而罷、無畏無懼的全民運動！」這是史詩級大民意，「偉大的台灣人民，7/26我們都站出來，走出去投票同意罷免！」自己的國家自己救，也是替世界擋住中國！

柯建銘今日在臉書發文說明，「我為什麼認為大罷免必大成宮」，剩下2天就要投票了，很多人很興奮，但興奮之餘，又有忐忑不安，大罷免會不會大成宮？這段時間每天都有人問他，會不會大成宮？差不多能罷幾席？有6席、10席、20席、0席？他的答案永遠是「大罷免大成宮，會全部罷掉」。

柯建銘指出，從去年提出大罷免大成宮以來，雖然受盡攻擊、抹黑、抹黃、抹紅。他只做一件事，讓大罷免大成宮成為全民共識！所以千萬人吾往已如是主張也！昨天下午曹興誠在他辦公室後面「左轉有書」書店，發表「為愛而罷」、「120+萬封給台灣的情書」。晚上8點他與辦公室助理到左轉有書喝咖啡，同時買這兩本書， 8點30分回辦公室以後他花了6小時把2本書從頭到尾讀了一遍。

柯建銘認為，這2本書所呈現的是台灣最美麗的風景、語言、文字，看完後不感動、不去罷免，非台灣人也！這是台灣人沉默做自己主人、為反共護台、救亡圖存的關鍵時刻！

同樣的時間，藍白如何反應？柯建銘批評，比義和團還義和團，又十足反智（irrational），在惡性螺旋下，自我毁滅，表演至砂神風特攻隊！在立法院毀憲亂政，道行逆施，意圖讓民進黨無法執政、無錢執政、國家無法生存！有2個不可逆的至殺行為：反罷免、嚴重違法的死人連署。

柯建銘續指，民眾黨林國成甚至罵三字經，黃國昌恐嚇賴清德，不要以為你有隨扈！明天725相信最難聽、最不堪的語言還會盡出，還會請來投共的館長。這不是團滅，什麼是團滅！中國國民黨正式壽終正寢！藍白同時走進歷史焚化爐的時刻到了！

「同一時間我們有共同的驕傲，為愛而罷、無畏無懼的全民運動！」柯建銘說百工百業、不分藍綠、不分男女老少都站出來！海外的台灣人也飛回來了！反共護台、救亡圖存是全民心聲！否則大家的財產變成共產黨國有！否則國家也會不見了、被消滅了！這是史詩級大民意，沛然無法擋的民心向背！

柯建銘提到，前總統蔡英文昨天也發文感謝罷團，726會去投罷免同意；總統賴清德下令與罷團同行，昨天在中常會表示，最後一哩路，大家加油；昨晚吳思瑤、王義川在榮星花園帶動唱出〈誰都不能欺負他〉、〈愛罷才會贏〉！

「偉大的台灣人民，7/26我們都站出來，走出去投票同意罷免！」柯建銘表示，歷史的關鍵時刻，自己的國家自己救，也是替世界擋住中國！400年來台灣人要真正出頭天了！國家的軸線就要改變了！讓國家重新開機restart！讓國家更加偉大更加強盛！大罷免大成功，救台灣救民主！