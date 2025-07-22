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社會 社會焦點 保障人權

驚悚畫面！開心餐敘卻搭上「死亡計程車」　46歲男命喪右後座

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區中正路、中港路口今（22日）凌晨12時許傳出死亡車禍，46歲的馮姓男子與友人32陳女餐敘後搭上計程車準備返家，未料計程車司機67歲趙男因未依號誌左轉，當場遭對向直行灑水車攔腰撞上，計程車失控又撞斷號誌桿、並衝進店家騎樓，導致車內馮男重傷送醫搶救不治，監視器拍下撞擊瞬間，右後座馮男明顯失去意識，灑水車駕駛許男訊後依過失致死罪移送偵辦。

▼監視器拍下計程車違規左轉遭灑水車攔腰撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下計程車違規左轉遭灑水車攔腰撞，坐右後車座的馮男當場失去呼吸心跳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，馮男事發前與三五好友在萬華區餐敘、唱歌，結束後與越南籍友人陳女攔下趙男的計程車準備返家，未料行經新莊區中正路、中港路口準備左轉進中港路時，計程車未依左轉號誌燈亮起才左轉，當場遭駕駛灑水車的22歲許男猛力撞上，隨後計程車失控，甩了360度後撞斷一旁行人號誌桿，再衝進店家騎樓。

警消獲報到場時，司機趙男右腿骨折、意識清醒；坐副駕駛座的陳女多處擦傷；而坐在右後座馮男則傷勢嚴重，當下已失去意識無呼吸心跳，經送往部立台北醫院搶救，經搶救1個多小時仍宣告不治死亡，灑水車駕駛許男則僅受輕傷，未送醫。經調查，雙方酒測值為0，許男訊後依過失致死罪移送新北地檢署偵辦，而監視器也拍下撞擊的瞬間。

▼監視器拍下坐右後車座的馮男當場失去呼吸心跳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼監視器拍下計程車違規左轉遭灑水車攔腰撞，坐右後車座的馮男當場失去呼吸心跳 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼計程車被撞後衝進騎樓內 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新莊凌晨車禍，灑水車撞計程車，釀1死3傷。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼新莊凌晨車禍，灑水車撞計程車，釀1死3傷。（圖／記者陳以昇攝）

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