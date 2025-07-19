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加強暑期路安　台東成功分局鎖定熱點嚴查違規行為

▲成功分局啟動三日交通大執法。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲成功分局啟動三日交通大執法。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

配合暑期旅遊熱潮與部落豐年祭活動接連展開，台東縣警察局成功分局自7月21日至23日連續三日啟動交通大執法專案勤務，針對轄區內主要交通節點加強巡查，藉由強化執法與現場宣導，維護旅遊旺季及活動期間的道路安全與秩序。

本次專案執法鎖定成功鎮中山路、東河橋周邊，以及台11線長濱段等人車流量密集地區，重點針對酒後駕車、闖紅燈、未戴安全帽、未禮讓行人、改裝噪音車、超速與無照駕駛等重大違規項目加強查處。警方表示，暑期期間不僅車輛出遊頻繁，沿線亦常見自行車隊與徒步旅人穿梭其中，呼籲駕駛人應放慢車速、提高警覺，特別是在進出活動場地及部落聚集區域。

成功分局指出，三日勤務將結合交通分隊、偵查隊與各派出所人力機動配置，依據交通流量與活動時段彈性調整勤務強度。執法期間同步運用移動式攝影機、行車記錄器與路口監視設備，提升違規蒐證與科技執法效能。此外，員警也將於現場發放宣導品，提醒駕駛人落實「路口慢、看、停」與「行人優先」等基本原則，強化公共交通安全意識。

警方進一步說明，根據事故統計資料顯示，部分交通事故肇因與駕駛人未能注意慢車、徒步旅客動線，或對當地道路環境不熟悉有關。為此，分局將加強於無號誌路口、學校與活動會場周邊設點宣導，期盼透過面對面互動方式提升用路人自我防衛與守法意識。

分局長龔士哲表示，本次交通大執法除維持例行安全巡查外，亦針對暑期及節慶期間的高風險交通型態進行調整與加強。他指出，台東東海岸地區近年因觀光熱潮與部落活動頻繁，車流與人流並存情形日益明顯，稍有不慎便可能釀成事故。龔士哲強調，執法並非為開罰而行，而是希望透過強化執行與正向引導，使民眾與旅客重視行車安全，讓豐年祭與暑期行程不僅精彩，更能安全、順利地劃下句點。

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