公平教育線上見證！　台南114學年國中小常態編班公開直播

▲台南市長黃偉哲強調常態編班可確保教育公平，歡迎家長線上共同見證編班作業。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

落實教育公平，台南市114學年度公私立國中小常態編班作業，將首度全面線上公開辦理，由教育局統一採用電腦編班系統，國中於7月30日、國小於7月31日辦理，並同步線上直播，邀請家長與師長共同見證公平透明的編班過程，實踐「有教無類」的核心理念。

台南市長黃偉哲指出，教育是社會流動的起點，常態編班能避免因家庭背景或個人成績差異產生分班不公，也能有效減輕學校行政單位的外界壓力。他強調，統一編班並以電腦隨機方式進行，是最能體現制度公義的作法。

教育局長鄭新輝進一步說明，本次編班作業依據教育部訂定的《常態編班及分組學習準則》辦理，全面涵蓋公私立國中小各年級。編班方式也因年級而異：國中新生以國語文與數學學力檢測成績作為排序基礎，再透過亂數分班；國小一年級與高年級同樣以亂數方式編班，高年級則參考前一學期成績平均分數，以利平衡班級學習程度。

為強化公開性與減少舟車奔波，台南市今年續採「全程直播、即時公告」機制，屆時將於市府指定平台公開作業過程，家長可透過下列網址線上觀看：

國中編班直播：https://youtube.com/live/4TDqdfIMk5A?feature=share

國小編班直播：https://www.youtube.com/live/hWc0PPlxixg

各校編班結果亦會於當日公告於學校網站或公布欄，另可同步查詢「南市常態編班系統作業網站」：https://nc.tn.edu.tw/nc2025/