台南災後重建卡關！　藍營議員籲中央加碼20億賑災經費

▲台南國民黨議員蔡育輝、方一峰、尤榮智與議員參選人尤淨寬，呼籲中央增撥20億支援台南災後重建。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風重創台南溪北地區，災後兩週仍有上萬戶災民屋頂全毀或半毀，帆布嚴重缺貨、基礎設施尚未修復，面對中央救災動作遲緩，台南市議會國民黨發言人蔡育輝、方一峰、尤榮智與議員參選人尤淨寬，23日呼籲賴清德政府立即追加20億元補助款，「不能讓台南溪北災區成為孤島」！

蔡育輝、方一峰、尤榮智與議員參選人尤淨寬指出，原定24、25日召開臨時會審理災害墊付款案，卻疑因綠營擔憂影響罷免投票而遭喊停。目前市府僅擬提5億元墊付災害準備金，與凱米災後編列13.54億元相比，根本杯水車薪。蔡育輝痛批：「連帆布都缺，災民還要自己爬屋頂，這樣的政府還有人信得下嗎？」，他質疑中央未設置災後重建中心，也未進駐協調支援，讓第一線救援人力疲於奔命。

議員參選人尤淨寬則強調，目前光是大北門、大曾文、大新營地區就有超過1700戶屋頂全毀，其餘多為半毀。災民僅能用帆布應急，甚至用磚頭壓住帆佈防飛落，但帆布缺貨仍嚴重，民眾憂心下波颱風再來會釀更大災害。她呼籲中央儘速從寬認定、從速撥款，並以921地震時中央進駐救災為例，痛批如今只剩地方政府苦撐。

國民黨議員並籲請賴清德政府和台南市府以凱米颱風為殷鑑，追加20億元補助費，補助『重大災害賑災捐款專戶』，災害準備金墊付款應提高金額到10億元，重大災區應先撥款1千萬元到各區公所，以利災後復建；並請台電減免電費、中華電信減免月租各三個月，並緩繳3個月；有線電視要減免租金讓災民有感！

此外，國民黨團與黨部已率先捐出200萬元，蔡育輝個人也捐出便當、帆布與物資。地方企業亦響應捐贈，力挺家園重建。面對氣候變遷、極端氣候頻繁，藍營議員齊聲疾呼：「救災不能靠民間撐，預算不到位，災民只能繼續在雨中問蒼天。」