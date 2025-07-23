連續2年狂吃「1小吃」上癮！陸24歲女大生罹胃癌末期

▲「串串香」是一種流行於中國的街頭小吃，將各式食材串在竹籤上後放入香辣滾燙的鍋底中煮食，湯頭多半重油重鹹，辣味十足。（圖／AI製圖）



記者楊庭蒝／綜合報導

河南省鄭州市一名24歲剛從大學畢業的女子，因長期食用高油、高鹽的「串串香」小吃，近日因上腹疼痛及胃部不適就醫，經檢查確診罹患胃癌末期，專家提醒，不當飲食習慣與不規律的生活作息，可能顯著增加胃癌風險，年輕人應重視飲食健康。

綜合陸媒報導，這名女子在大學期間，連續兩年幾乎每天於校門口地攤購買「串串香」，甚至經常以此取代正常晚餐。「串串香」是一種將食材串在竹籤上，經過油炸、燒烤或火鍋烹煮的特色小吃，味道濃重、辛辣，富含高鹽與高油成分。部分攤販可能反覆使用油脂，甚至食材來源不明，長期食用對健康構成潛在威脅。女子坦言，她對這種香辣口味近乎上癮，卻忽略了飲食規律的重要性。

河南中醫院腫瘤科副主任醫師郭軍輝表示，長期攝取高油、高鹽及辛辣食物會持續刺激胃黏膜，導致胃壁充血、水腫，甚至破壞胃部保護屏障。若再加上不規律的進餐習慣或空腹狀態，胃酸可能進一步侵蝕胃壁，增加胃部病變風險。醫師指出，這名年輕女子的飲食模式與不健康的生活作息，可能是她年紀輕輕便罹患胃癌的主要原因。

專家進一步說明，胃癌早期症狀不明顯，可能僅有胃酸逆流、食慾不振或輕微不適，容易被忽略。隨著病情進展，才會出現明顯的胃痛、體重減輕或貧血等症狀。近年來，胃癌有年輕化趨勢，除遺傳因素外，不良飲食與生活習慣是重要誘因。醫師建議，年輕人應避免過度食用辛辣、高溫或重口味食物，保持規律進餐，避免熬夜，並選擇新鮮、衛生的食材，以降低健康風險。