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不愛吃甜食　25歲被診斷「糖尿病前期」！網見每日菜單秒懂

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

▲飲食控制很重要。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌緊湊，外食機會多要注意，一名網友表示，今年25歲，身高體重正常，平常也不太愛吃甜食，沒想到收到健檢報告後超震驚，醫生告知「已經糖尿病前期了」，他開始回顧每天的飲食內容，發現攝取過多碳水化合物，菜量偏少，且很少運動，決定從現在開始改變飲食習慣。

男網友在Dcard發文，今年25歲，身高體重都正常，也沒有特別嗜甜，沒想到健檢報告讓他超驚訝，空腹血糖為106，糖化血色素（HbA1c）達到6.2，已經被醫師判定為「糖尿病前期」，若不控制很快就會變成糖尿病。原PO透露，身體沒有明顯的症狀，只有飯後容易想睡、餓得快、精神不穩

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事後原PO檢視自己的日常作息，才發現問題可能早就埋下，早餐習慣喝拿鐵配麵包，午、晚餐幾乎都是外食、青菜量少；平常愛吃飯麵，沒有節制碳水化合物的攝取，加上缺乏運動，「我平常真的超懶得動」。

意識到情況不妙後，他決定展開自救計畫，從飲食入手，控制碳水、補充蛋白質、強迫自己每天運動，也開始研究低GI飲食與相關保健食品。他感嘆，雖然不是什麼大病，「血糖問題不是老年人才會遇到的事啊，我們這種年輕人反而更容易忽略，然後默默踩雷」。

貼文曝光，網友給出改善建議，「熬夜跟宵夜一定要戒掉，這兩個超級容易讓內分泌失調」、「平常三餐一定有菜，碳水一定放在最後吃。333運動：每週三次、心跳大於130、持續30分鐘，零食改成海苔、堅果，牛奶改喝無乳糖，主食可以的話改雜糧」、「外食真的超難控，我後來會自己準備晚餐便當（比如雞胸肉＋地瓜＋蔬菜），午餐再吃公司附近的就好」、「首先拜託不要喝含糖飲料和可樂，還有單一餐只吃麵包或麵，數值都會很快衝高」。

▲▼斯洛伐克一名中年男子跑完馬拉松後，發現陰莖海綿體出現血栓的症狀。（示意圖／CFP）

▲運動有助於控制血糖。（示意圖／CFP）

減重醫師蕭捷健就指出，要控制血糖，從少喝含糖飲料、選擇低GI的水果，並再多補充膳食纖維和維持均衡飲食。「運動對糖尿病的治療非常重要！」

內分泌暨新陳代謝科醫師黃天祥則表示，治療糖尿病除了飲控外，多運動也是好方法，運動會使肌肉消耗一些葡萄糖，另外也會使胰島素效用提高，推薦每天進行30分鐘的有氧運動，若沒有時間運動，也可利用三餐飯後各散步10分鐘，也能達到一天30分鐘的標準。

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