減重醫自曝曾是「糖尿病前期」！靠一招成功逆轉：目標不是戒碳水

▲減重醫自曝曾發現空腹血糖超標，已經屬於糖尿病前期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

面對空腹血糖107 mg/dL的警訊，減重醫師蕭捷健分享親身經驗，說明即使沒有明顯的高糖飲食習慣，也可能陷入糖尿病前期。他強調，逆轉關鍵不在於激進斷醣，而是透過「碳水循環」飲食法，搭配低升糖指數的優質澱粉，幫助血糖平穩控制、避免胰島素失衡所帶來的代謝風險。

蕭捷健指出，當年身為住院醫師，卻驚覺自己空腹血糖超標，儘管本身體型正常、少喝含糖飲料，仍因遺傳與胰島素功能下降，使血糖難以順利進入肌肉細胞，只能轉化為脂肪儲存。他強調，高血糖並非只是「吃出來的病」，而是身體調控機制出現問題。

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他提出「碳水循環」概念作為改善血糖的策略，與傳統的極端低醣飲食不同，其原則是讓碳水化合物進入身體「正確的位置」。具體做法為：白天正常攝取碳水，如糙米、五穀飯、地瓜與燕麥等；晚餐則改採低碳飲食，著重蛋白質與蔬菜，幫助血糖平穩下降。

此外，蕭捷健推薦4種優質澱粉作為低碳日的替代選擇，包括豆類（如綠豆、紅豆、鷹嘴豆）、綠豆冬粉、牛蒡與蓮藕。這些食材皆具有低升糖指數，能降低血糖波動，同時提供纖維與飽足感，有助於穩定代謝、支持腸道健康。

他強調，「目標不是戒掉碳水，而是讓糖水流進對的地方」，透過碳水循環的飲食邏輯，身體可重新學會正確調控血糖，對於尚未使用藥物或初期糖尿病患者，是相對溫和且可持續的健康策略。