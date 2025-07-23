　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣衛生局攜手U Café　U=U去愛滋歧視

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣衛生局今（23）日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動，響應國際HIV防治倡議U=U(Undetectable equals Untransmittable)，亦即「當感染者接受穩定治療、體內病毒量測不到，即不具傳染力」。透過1杯咖啡傳遞正確知識，倡導友善醫療環境，邀請社會大眾以理解取代歧視，支持每1位正在努力生活的「i」（愛滋感染者），都能被平等對待，自在發聲。

愛滋病毒與同樣經由血液傳染的B型肝炎病毒及C型肝炎病毒相比，其傳染力遠比兩者低，B型肝炎病毒傳染力是愛滋病毒的50至100倍，C型肝炎病毒則是10倍，面對愛滋感染者，只要採取一般醫療防護措施，就能有效抵禦愛滋病毒，若執行職務意外暴露，在72小時內儘快服用暴露後預防性投藥(oPEP)，並持續服藥28天，即可大幅降低感染機率。

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

衛生局曾局長春美呼籲，如果你的生活中，有需要和愛滋感染者相處，不必過於恐慌，因其傳染方式主要透過性行為、血液或母子垂直傳染，日常的握手、擁抱、共用餐具、廁所或辦公設備等方式皆不會造成感染，不應帶有歧視或偏見的眼光對待感染者。

如果在發現感染後，及時投予藥物，並穩定服藥治療達6個月以上，且愛滋病毒量降到200copies/ml以下（測不到病毒量），就不會透過性行為傳染，期望透過推廣正確的衛教資訊，讓社會大眾可以更加瞭解，愛滋病毒傳染途逕及「Ｕ＝Ｕ」觀念。治療技術不斷進度，現在治療愛滋的藥物僅需1天1顆藥，倘符合長效針劑治療者，更是可以達到2個月注射1針，所以對於身旁的愛滋感染者，應該鼓勵其就醫服藥，讓愛滋病毒不會持續造成身體狀況惡化。

在醫病友善意識抬頭，衛生局也一同響應「U Café醫護應援活動-在U世代·We Unite」的愛滋友善醫療環境理念。以1杯溫暖的咖啡，感謝醫療及公衛防疫人員，懷著以人為本及適性照護，全面支持打造無歧視的醫療照護環境，讓愛滋感染者能安心就醫，穩定治療。

衛生局強調，打造HIV友善的醫療環境，不僅是醫療體系的責任，更需要社區、企業與大眾的共同參與。正確認識愛滋病，消除疾病歧視，給予感染者平等對待，讓我們共同邁向愛滋「零成長、零歧視、零死亡」的願景。

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
布魯斯威利「已經不會說話走路」！　失智症惡化現況曝光
大罷免倒數　中間選民定生死、綠2事保溫支持熱度
汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤
「吳姍儒道歉劉宇寧」登微博熱搜！2000萬粉絲炸鍋
快訊／今年第5檔ETF下市！　確定將終止買賣
726大罷免倒數　賴清德喊話最後一哩路：在野黨沒有回應人民訴
獨／新北夫妻雙亡！曾遭「雪巴投資」詐騙　車手收款單曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

雲林17世紀史實研究工作坊　聯手學界地方力量...完善縣志編纂

公平教育線上見證！　台南114學年國中小常態編班公開直播

張麗善接見總統教育獎林言彤　期勉雲林子弟擁正面向上的心

中華電信馨心學堂下鄉服務長者　落實企業社會責任

竹市府公布社會安全施政成果　阻詐逾4.1億、重大刑案破獲率100%

颱風後警戒升級！雲林防疫所籲養豬場啟動「清除+消毒」防線

青春不沾毒！嘉義地檢署舉行籃球賽　反毒兼打詐

搶救颱風災情遭電擊殉職　嘉義地檢攜手犯保協會致意

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

雲林17世紀史實研究工作坊　聯手學界地方力量...完善縣志編纂

公平教育線上見證！　台南114學年國中小常態編班公開直播

張麗善接見總統教育獎林言彤　期勉雲林子弟擁正面向上的心

中華電信馨心學堂下鄉服務長者　落實企業社會責任

竹市府公布社會安全施政成果　阻詐逾4.1億、重大刑案破獲率100%

颱風後警戒升級！雲林防疫所籲養豬場啟動「清除+消毒」防線

青春不沾毒！嘉義地檢署舉行籃球賽　反毒兼打詐

搶救颱風災情遭電擊殉職　嘉義地檢攜手犯保協會致意

「500人看完直播就下訂」　越南建商狂新玩法搶攻1族群

熊熊PO「女兒吃飯摔碗片」挨酸恐龍媽　轟道德魔人：先擔心自己

黃暐傑複數約僅差細節　味全龍第4輪新人也被點名具即戰力

魔鷹喪妻後哽咽發聲感動全場！　這段最難熬的日子讓我們陪你度過

悼念好友魔鷹喪妻之痛　悍將力亞士球帽寫哀思

台語工藝詞庫網站上線　工藝師對年輕世代「講台語嘛A通」

跆拳道再添獎牌！男團挺進4強保銅　將與烏茲別克爭金牌戰門票

癌症早期偵測重要性　醫師曝正子掃描抗癌救命經歷

39歲汐止科技男搭客運上班遇死劫　父聞噩耗急衝現場淚崩潰堤

獨／汐止夫妻雙亡現場發現安眠藥　檢警釐清有無加工自殺

陳芳語認了分手鼓手男友「很難面對」　「反覆追蹤又取消」笑：你們有分手過吧！

地方熱門新聞

網瘋傳「台中19投票所」地點超詭異　事實查核中心出手了

斷交普濟殿！西羅殿說明原因「非神明對神明」

連日豪雨溪水暴漲16人受困耳無溪4天

盧秀燕請假2天半原因曝　反惡罷力挺3子弟兵

埔里土石流受災戶　國軍出動助清理家園

攜手議會加速復原！黃偉哲：府會同心幫助災民重建家園

日眾議員田嶋要率團訪台南黃偉哲感謝日本各界關懷風災

男癲癇發作倒地抽搐永康警急抱上巡邏車9分鐘送醫搶救

秒殺金門馬拉松來了！15800人搶跑

警破「挖寶式」毒品交易陳姓通緝犯埋包大麻煙油、LSD毒郵票

雲嘉南最大就博會7/26成大登場！釋出2923職缺月薪上看10萬

龜吼漁夫市集轉型成功　親子旅遊打卡熱點

改裝排氣管「帥不起來」南警聯合稽查舉發58件違規

聲音照相＋AI助攻！台南取締噪音車效率飆升八成年罰破200萬

更多熱門

相關新聞

挹注4200萬改善153縣道　張麗善：強化道路品質

挹注4200萬改善153縣道　張麗善：強化道路品質

雲林縣政府斥資逾4200萬將辦理「縣道153線3K+200~5K+000道路改善工程」，修繕老舊破損路面，改善路基沉陷；雲林縣長張麗善今（23）日會同交通工務局出席施工說明會表示，縣道153線改善工程預計於8月15日開工，工期為120日曆天，期望道路改善後讓用路人行車更安全舒適。

雲林縣立田徑場竣工落成　千人共同見證嶄新運動場域

雲林縣立田徑場竣工落成　千人共同見證嶄新運動場域

恐怖房客「破壞水龍頭」！房東水費暴漲屋內慘況曝

恐怖房客「破壞水龍頭」！房東水費暴漲屋內慘況曝

斗六市後火車站周邊道路改善工程啟動

斗六市後火車站周邊道路改善工程啟動

雲縣府籌措1500萬優化交通網絡

雲縣府籌措1500萬優化交通網絡

關鍵字：

雲林愛滋病友善醫療雲林縣衛生局

讀者迴響

熱門新聞

「血一路往後流」國光號內部畫面曝光

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

吳姍儒把劉宇寧頭像踩地上

二寶爸抱1歲兒直墜B1　機械車位奪命驚悚畫面曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

吳宗憲爆開戰S家！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

蔡依林罕公開感情現況：很滿足！　爆秘戀彭于晏露面全說了

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

快訊／「竹節草」颱風估明生成！日氣象廳發烈風警報　路徑大迴轉

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面