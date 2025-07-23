雲林縣衛生局攜手U Café　U=U去愛滋歧視

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣衛生局今（23）日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動，響應國際HIV防治倡議U=U(Undetectable equals Untransmittable)，亦即「當感染者接受穩定治療、體內病毒量測不到，即不具傳染力」。透過1杯咖啡傳遞正確知識，倡導友善醫療環境，邀請社會大眾以理解取代歧視，支持每1位正在努力生活的「i」（愛滋感染者），都能被平等對待，自在發聲。

愛滋病毒與同樣經由血液傳染的B型肝炎病毒及C型肝炎病毒相比，其傳染力遠比兩者低，B型肝炎病毒傳染力是愛滋病毒的50至100倍，C型肝炎病毒則是10倍，面對愛滋感染者，只要採取一般醫療防護措施，就能有效抵禦愛滋病毒，若執行職務意外暴露，在72小時內儘快服用暴露後預防性投藥(oPEP)，並持續服藥28天，即可大幅降低感染機率。

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

衛生局曾局長春美呼籲，如果你的生活中，有需要和愛滋感染者相處，不必過於恐慌，因其傳染方式主要透過性行為、血液或母子垂直傳染，日常的握手、擁抱、共用餐具、廁所或辦公設備等方式皆不會造成感染，不應帶有歧視或偏見的眼光對待感染者。

如果在發現感染後，及時投予藥物，並穩定服藥治療達6個月以上，且愛滋病毒量降到200copies/ml以下（測不到病毒量），就不會透過性行為傳染，期望透過推廣正確的衛教資訊，讓社會大眾可以更加瞭解，愛滋病毒傳染途逕及「Ｕ＝Ｕ」觀念。治療技術不斷進度，現在治療愛滋的藥物僅需1天1顆藥，倘符合長效針劑治療者，更是可以達到2個月注射1針，所以對於身旁的愛滋感染者，應該鼓勵其就醫服藥，讓愛滋病毒不會持續造成身體狀況惡化。

在醫病友善意識抬頭，衛生局也一同響應「U Café醫護應援活動-在U世代·We Unite」的愛滋友善醫療環境理念。以1杯溫暖的咖啡，感謝醫療及公衛防疫人員，懷著以人為本及適性照護，全面支持打造無歧視的醫療照護環境，讓愛滋感染者能安心就醫，穩定治療。

衛生局強調，打造HIV友善的醫療環境，不僅是醫療體系的責任，更需要社區、企業與大眾的共同參與。正確認識愛滋病，消除疾病歧視，給予感染者平等對待，讓我們共同邁向愛滋「零成長、零歧視、零死亡」的願景。

▲雲林縣衛生局今日攜手台灣愛滋病學會與台灣愛滋病護理學會共同舉辦讓「i」發聲主題活動。（圖／記者游瓊華翻攝）