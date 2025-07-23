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從桃園出發挺進矽谷！　Plug and Play Batch 1走向全球

▲桃市府經發局長張誠在評選活動前致詞。（圖／桃市府經發局提供）

▲桃市府經發局長張誠在評選活動前致詞。（圖／桃市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府與全球頂尖創新平台Plug and Play再度攜手合作，於今（23）日在桃園區虎頭山創新園區舉辦新一屆的評選日（Selection Day）。經發局指出，活動吸引來自國內外共20組極具技術實力與市場潛力的新創團隊參與，領域橫跨人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、前瞻通訊與智慧製造，展現桃園作為科技創新樞紐吸引力。值得一提的是，活動遴選出優秀團隊，可獲得進入Plug and Play國際加速輔導計畫的珍貴門票。

▲專題座談邀請NTU Ventures 合夥人Brandon Chiang江旻峻等人發表演說。（圖／桃市府經發局提供）

▲專題座談邀請NTU Ventures 合夥人Brandon Chiang江旻峻等人發表演說。（圖／桃市府經發局提供）

市府經發局長張誠表示，本次活動一大亮點，是舉辦了以「台灣新創的歷史及未來展望」為主題的專題座談，聚焦於台灣新創生態系的演進、挑戰與國際化發展。座談邀請到Hive Ventures合夥人Ryan Chang、NTU Ventures合夥人Brandon Chiang江旻峻，以及Startup Island TAIWAN總監吳兆威等重量級與談人，針對「台灣新創十年來的轉變與未來領先領域」、「早期創新仍面臨的結構性挑戰」、「台灣如何走向國際並吸引跨境資本」及「推動下一波創新浪潮的關鍵策略」等四大議題，進行深度對談與經驗交流，現場觀眾則涵括新創團隊與產業代表，亦從中獲得寶貴的產業趨勢洞察與策略建議。

NTU Ventures 合夥人Brandon Chiang江旻峻指出，台灣新創可善用國際平台資源，發展全球市場，邁向國際。Plug and Play的核心價值不僅在於鏈結企業資源，更在於其系統性的國際化培訓。入選團隊將接受專為進入美國市場所設計的培訓課程，導入矽谷的商業思維與營運模式，有效降低因文化差異可能帶來的市場隔閡。計畫的最終目標是直接將團隊帶入矽谷年度峰會（Silicon Valley Summit），使其能第一線接觸美國廣大投資市場與創投人脈，大幅提升募資與業務拓展的成功機率。

▲評選活動與專題座談會後大合照。（圖／桃市府經發局提供）

▲評選活動與專題座談會後大合照。（圖／桃市府經發局提供）

此外，評選活動不僅是新創團隊展示實力的舞台，更是桃園鏈結全球創新資源的關鍵一步。透過Plug and Play深度輔導，入選團隊將能更快地將創新技術融入國際產業供應鏈，拓展多元市場。活動成功舉辦更奠定了桃園作為新創發展重鎮的穩固地位，持續朝「智慧科技之都」的願景穩步邁進。
市府經發局強調，下一梯次新創團隊的報名期間為9月1日至9月29日，歡迎各界優秀的新創團隊踴躍參與，共同為桃園的創新未來注入新活力。

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