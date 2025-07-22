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毒駕拒檢逆向、闖紅燈逃逸　桃園男飆上國道被逮今起訴

▲桃園市田姓男子今年1月間施用安非他命後開車上路，遇桃園警方攔查時拒檢開車瘋狂逃逸，逃上國道狂飆至新北泰山路段被查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲田姓男子今年1月間施用安非他命後開車上路，遇警方攔查時拒檢開車瘋狂逃逸，在國道新北泰山路段被查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市田姓男子今年1月間在住處施用安非他命後開車上路，遇桃園警方攔查時擔心被查獲竟拒檢，往中壢區逃逸，沿途逆向、闖紅燈危險駕駛還撞上他車導致損毀，最後逃上國道一路狂飆至新北泰山路段，被國道警方攔查到案，經驗尿後確認測出含有高濃度安非他命成分；桃園地檢署偵結依妨害往來安全、服用毒品駕駛動力交通工具之公共危險罪嫌起訴。

檢警調查，田姓男子於今年1月9日晚間11時許在桃園區住處施用甲基安非他命，田男明知施用毒品後將影響協調、感覺及判斷力，仍於施用毒品後於同月12日晚間8時許駕車上路，行經桃園區中山路時遇上警方盤查，田男擔心被查獲有毒駕拒絕攔查，當場往中壢區方向逃逸。

桃園警方察覺田男逃逸後通報警網圍捕，田男沿著中壢區中華路一路逃竄，沿途高速行駛且闖紅燈、蛇行與逆向行駛，甚至撞上他車導致毀損，最後開上國道一路北上，在國一北上33.3公里處泰山五股段被國道警方攔查到案。警方當場採集尿液送驗，檢驗結果呈現安非他命高濃度陽性反應，依公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，田男坦承施用毒品等犯行，檢方根據警方現場蒐證照片、毒品化驗鑑定報告等佐證，確認犯行明確，偵結依妨害往來安全、服用毒品駕駛動力交通工具之公共危險罪嫌提起公訴。

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