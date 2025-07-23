男開車迴轉撞機車！躲檳榔攤裝沒事　還call女同事到現場頂罪

▲桃園市鄭姓男子去年10月間駕駛宋姓女同事轎車外出，在楊梅區高獅路迴轉時不慎擦撞機車，導致騎士摔傷，事後竟找宋女出面頂罪，警方調閱監視器戳穿2人謊言。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓男子去年10月間駕駛宋姓女同事轎車外出，在楊梅區高獅路某處迴轉時不慎擦撞對向機車，導致騎士摔傷，鄭男肇事未停留並將傷者送醫，反而躲在對面檳榔攤找來宋女出面頂罪，警方調閱路口監視器戳破2人謊言；桃園地檢署複訊時，鄭、宋2人坦承犯行，檢方偵結依過失傷害、肇事逃逸與頂替罪等罪嫌將2人提起公訴。

檢警調查，52歲的鄭姓男子於去年10月16日上午11時許駕駛宋姓女同事轎車外出，行經桃園市楊梅區高獅路709號前迴轉，不慎撞上騎機車羅姓男子，導致羅男摔車受傷。

鄭男肇事後未下車察看羅男傷勢，卻躲在一旁檳榔攤內，打電話找來49歲的宋姓女同事出面頂罪，並逃逸離開現場，楊梅警方事後調閱監視器，查出宋女根本不是肇事駕駛，戳破2人謊言，警方循線查獲肇事逃逸的鄭男到案。

桃檢複訊時，鄭男與宋女均坦承犯行，警方則提供現場照片、路口監視畫面截圖、被害人醫院診斷證明等佐證，確認2人犯行明確，檢方偵結依過失傷害、肇事逃逸與頂替罪等罪嫌將2人提起公訴。