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桃園小貨車失控撞斷路旁電桿！車頭凹陷全毀畫面曝　恐賠上萬元

▲桃園市陳姓男子昨天下午駕駛小貨車行經八德區長安街時，失控撞斷路旁電線桿，警消到場處理。（圖／八德警方提供）

▲桃園市陳姓男子昨天下午駕駛小貨車行經八德區長安街時，失控撞斷路旁電線桿，警消到場處理。（圖／八德警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子昨（22）日下午駕駛小貨車，行經八德區長安街路時，突然失控撞上路旁電線桿，因撞擊力道強勁，當場攔腰撞斷電桿造成傾斜，八德警消據報到場處理，所幸未釀人員傷亡，也未造成當地停電；八德警方研判，陳姓男子疑似未注意前方路況釀禍，陳男需支付電桿維修費用，初步評估至少要賠上萬元，至於真正肇事原因仍待調查。

▲桃園市陳姓男子昨天下午駕駛小貨車行經八德區長安街時，失控撞斷路旁電線桿，小貨車車頭嚴重毀損。（圖／八德警方提供）

▲桃園市陳姓男子昨天下午駕駛小貨車行經八德區長安街時，失控撞斷路旁電線桿，小貨車車頭嚴重毀損。（圖／八德警方提供）

八德警方指出，昨天下午3時36分，45歲陳姓男子駕駛小貨車沿八德區長安街往興豐路方向行駛，但不知何故突然失控撞上路旁電線桿，導致電線桿底部斷裂往另一側傾斜，小貨車車頭嚴重毀損，擋風玻璃也碎裂。

▲桃園市陳姓男子昨天下午駕駛小貨車行經八德區長安街時，失控撞斷路旁電線桿，電桿基部斷裂傾斜。（圖／八德警方提供）

▲桃園市陳姓男子昨天下午駕駛小貨車行經八德區長安街時，失控撞斷路旁電線桿，電桿基部斷裂傾斜。（圖／八德警方提供）

警方據報會同消防人員到場處理，陳姓男子與隨車乘客所幸均未受傷，員警為陳男酒測，酒測值為零。陳男辯稱，未注意前方路況肇禍，至於真正肇事原因尚待調查釐清。警方則呼籲駕駛車輛上路，應隨時注意車前動態，以維護道路交通安全。

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