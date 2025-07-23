「國手搖籃」新北明德高中連續6年獲頒教育部體育署體育班績效優良

▲新北市明德高中獲教育部體育署「體育班績效優良獎」頒發150萬元獎勵金。

圖、文／新北市政府體育局提供

新北市明德高中展現卓越體育實力，自109年起連續6年獲教育部體育署「體育班績效優良獎」，穩健的訓練成果與完善的人才培育制度，屢獲全國最高肯定。昨（22）日市政會議上，校長陳棟遠代表領獎，侯友宜市長頒發150萬元獎勵金，鼓勵持續成為全國體育領航者，為基層體育喝采。

侯市長表示，明德高中連年獲獎，展現新北長期深耕基層體育、落實教育整合的成果。該校為新北體育重點學校，長期投入射箭、柔道、角力、舉重、田徑、拳擊等運動，培育無數優秀選手，在今年全中運奪下20面金牌，為全國金牌數最多的學校，學生不僅表現亮眼，也展現優秀的人格素養，是新北的驕傲。陳棟遠校長感謝市府與體育署的支持，強調榮耀屬於教練、師長、家長與學生的共同努力，未來將持續優化訓練模式、重視學生全人發展，並將獎金投入場館升級與師資聘任，打造更完善的環境。

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體育局補充，市府透過「選、訓、賽、獎、輔」五大面向，從訓練期間的食宿、交通、營養到比賽期間的各項資源與賽後的獎學金、課業輔導，提供全面協助。目前新北推動30項運動專項，扶植逾9,000名學生運動員，順利銜接國家隊，持續締造佳績。