衛福部追「女足抽血」合作醫院資料　林靜儀：教授不可能處理檢體

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台師大女足隊「抽血換學分」醜聞持續延燒，教育部、國科會與衛福部組成專案小組共同調查，但血液檢體到底是由誰處理仍然未知。衛福部次長林靜儀今（23）日表示，理論上來說，台師大教授不太可能自己處理人體檢體，還要從原本的IRB內容去釐清。另一方面，衛福部也去函計畫中合作醫師所屬醫療院所，要求提供資料。

林靜儀今日出席立法院社福衛環委員會「人體生物資料庫管理條例修正草案」公聽會，她會前受訪時表示，台師大研究案數量各單位掌握不同，衛福部與教育部、國科會共同調查，已經於周一開會5小時釐清手上資料，衛福部則會配合調查。目前還在等教育部、國科會還在調查哪些研究有使用人體、血液檢體，衛福部後續則去瞭解是否有相關。

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另外，有資料指出，「國科會精準運動科學研究計畫」為國科會委託師大教授陳忠慶、長庚醫師林瀛洲、中央大學副校長阮啟弘、教授葉士青共同執行。林靜儀說，衛福部已就媒體報導醫師的部分，去函所屬林口長庚要求提供資料，不過目前尚未提供。

至於是否已經釐清相關檢體是由哪個單位處理？林靜儀表示，「理論上來說，台師大教授不可能自己處理人體檢體，到底在原來的研究計畫裡面、當初在審IRB（人體研究倫理審查委員會）的時候，有沒有提到他的人體檢體如何取得、如何使用、後續如何處理，還要釐清，但應該在相關計劃中要說明。」

被問及是否應該研擬體育選手學生相關保護原則？林靜儀重申，本來人體試驗研究、IRB在設計過程就應該對研究族群進行倫理相關保護，老師沒有這樣的概念是很糟糕的事情。

▲台師大女足抽血案，校長率領教練周台英出面道歉，資料照。（圖／記者許敏溶攝）

台師大19日召開記者會說明女足抽血事件始末，計畫主持人陳忠慶會中指出，去年11月初研究倫理委員會（REC）來實地查核後，認為執行上有缺失，所以就按規定銷毀包含血液樣本在內的研究資料，另有女足相關樣本遭檢調查扣；台師大教練周台英則坦言，剛接觸時有請無執照學長來抽血協助。

林口長庚日前發表聲明強調，本研究為單一整合型計畫，各子計畫獨立執行其研究項目，林瀛洲所參與的子計畫，研究過程皆符合並遵守人體試驗委員會的規範。