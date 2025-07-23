范斯高明後天最接近「北部防大雨」　2情況不排除發海警

記者周湘芸／台北報導

熱帶性低氣壓今天上午8時增強為第7號颱風范斯高，明、後天最接近台灣，北部地區降雨明顯，中南部要留意午後大雨，周六至周日減弱遠離，但若路徑偏南或減弱速度較慢，馬祖附近也有發布海上警報可能性。

▲范斯高颱風路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員林秉煜表示，輕度颱風范斯高預估向西朝琉球南方海面前進，增強空間不大，明、後天最接近台灣，環境偏北或東北風，北部降雨明顯，有局部大雨機率，中南部也有午後局部大雨，預計周五深夜至周六減弱為熱帶性低氣壓持續進入中國、馬祖一帶。

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根據日本氣象廳資料，呂宋島北方海面另一熱帶擾動今天上午已增強為熱帶性低氣壓。林秉煜表示，這個季節受到季風低壓影響很容易生成颱風，台灣南邊到菲律賓東方海面已有范斯高颱風，范斯高向東延伸仍是季風低壓所在位置，目前呂宋島西北側也有個低氣壓發展中，未來南海以東到東經150度都有熱帶系統發展可能，有利其他颱風發展。

▲今天台灣附近雲量偏少，北部及東半部有零星降雨。（圖／氣象署提供）

他指出，今天台灣附近雲量偏少，北部及東半部有零星降雨，午後嘉義以南有局部大雨，晚間新竹以北、宜蘭降雨機率高。溫度方面，今天竹苗及台南地區要留意局部36度高溫。

他表示，明、後天基隆北海岸、北部有局部大雨，午後中南部雷陣雨明顯。范斯高颱風周六至周日減弱，周六至下周二仍受低壓帶影響，環境偏西南風，西半部天氣不穩定有局部大雨。

▲明、後天范斯高颱風最接近台灣。（圖／氣象署提供）

周六為大罷免投票日，林秉煜表示，明、後天颱風最接近台灣，周六向西移動過程要觀察颱風減弱速度，目前發海上警報機率低，但若路徑偏南或減弱速度較慢，馬祖附近也有發布警報可能性。

另外，林秉煜指出，今天嘉義以南受天文大潮影響，早上潮位偏高，沿海要留意海水倒灌，今天至下周日天文大潮影響，西南部及東北部沿海都要留意積淹水情形。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）