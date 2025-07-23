明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

記者陳俊宏／台北報導

周四可能三颱共舞！氣象專家賈新興表示，熱帶性低氣壓今天晚間至周四早上有發展為颱風的趨勢，往沖繩機率比較高；熱帶擾動99W預估今天、周四有發展為颱風的趨勢，研判仍以影響呂宋島的機率較高；熱帶擾動98W預估周四、周五有發展為颱風的機率，對台灣無影響。

▼目前西北太平洋相當熱鬧，有TD 09（原薇帕颱風）、TD 10、熱帶擾動98W、99W。（圖／翻攝JTWC）



[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興說，周四、周五有受颱風外圍環流影響的機率，周四桃園以北、宜蘭有局部短暫陣雨，午後各地山區、台南以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨；周五彰化以北有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興指出，周六新竹至台南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨；周日新竹以北、宜花東有零星短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨；下周一至下周五受低壓帶偏強西南風影響，於深夜至隔天清晨西半部易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨，其中苗栗以南易有局部較大雨勢發生的機率。

▼最新歐洲系集模式預測未來10天颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興YouTube）

賈新興提到，初步評估熱帶低壓TD 10，於今晚至周四早有發展為颱風的趨勢，惟其處於一個季風環流低壓帶中，主要降雨結構位於東北側，預估往台灣東北方、沖繩跑的機率比較高。

賈新興分析，另外，98W則預估於周四、周五有發展為颱風的機率，往東北方向移動，對台灣無影響；99W預估於今天、周四有發展為颱風的趨勢，研判仍以影響呂宋島的機率較高；超過5天後預報變動度大，請留意最新預報資訊。