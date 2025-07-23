百億標案評委轉任得標商獨董　黃國昌批：綠色權貴官商勾結

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今（23日）爆料，國策顧問陳國欽經營的興采實業取得百億「國軍服裝供售站委商經營案」標案，該案的評審、前經濟部官員洪嵩輝事後竟成為興采實業的獨立董事。黃質疑，陳國欽行徑如「投桃報李」，評選結果還有可能是公正的嗎？直言又是一樁綠色權貴赤裸裸的官商勾結，行徑囂張讓人無法置信。

黃國昌今在臉書指出，蔡英文與賴清德2位總統遴聘的國策顧問陳國欽，其所經營的興采實業獲得採購評選委員會的「青睞」，成為106億（含後續擴充金額）「國軍服裝供售站委商經營案」的第一優勝廠商，「然而，我接獲檢舉，國防部迄今無人敢公正處理本案，其中究竟存在什麼問題？」

黃國昌指出，陳國欽憑恃國策顧問和綠營金主的身分，成功取得上百億的鉅額標案。離譜的是，在取得評選優勝4天後，得標廠商全面改選董事，擔任此標案評選委員的前經濟部官員洪嵩輝，竟然華麗轉身成為興采實業的獨立董事，絲毫不遮掩的利益輸送，令人瞠目結舌。

黃國昌請問國防部長顧立雄，「上百億國防採購可以無視利益迴避這樣亂搞嗎？陳國欽『投桃報李』的行徑，評選結果還有可能是公正的嗎？」

黃國昌說，過去，蔡英文的國策顧問秦嘉鴻為了一己私利，請出洪耀福把華航叫到民進黨中央黨部喬科學城物流的股權，拱手把科學城物流獻給紅色資本；而今，賴清德的國策顧問陳國欽更是不假他人之手，直接把手伸進鉅額採購牟利，濫用國家名器至此，莫此為甚。

「綠色權貴赤裸裸的官商勾結，行徑囂張讓人無法置信。」黃國昌請問賴清德總統，上百億的國防預算，可以如此利益輸送、胡搞瞎搞嗎？面對賴總統身旁的綠頂商人，國防部與工程會的官員又如何能秉公處理嗎？