凌濤挖曹興誠昔提「兩岸和平共處法」　爆與國台辦副主任同框照

▲曹興誠當年赴陸提兩岸和平共處法，鄰坐為國台辦副主任孫亞夫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離7月26日大罷免投票倒數3天，聯電創辦人、立法委員徐巧芯罷免案領銜人曹興誠今（23日）表示，民進黨一直不贊成大罷免，根本就沒有什麼「選輸了翻桌」這種事。國民黨桃園市議員凌濤召開記者會揭露，曹興誠搞大罷免的理由是要護國保台，認為兩岸交流就是賣台，但曹興誠自己才是舔共急先鋒，2013年曹興誠跑到北京參加會談，甚至說統一不見得對台灣不好，隔壁坐的就是國台辦副主任孫亞夫，相談兩岸和平共處法，「根本就是中共的自己人！」

凌濤指出，曹興誠在罷免說明會中提到，見到中國官員就是親共賣台？但到底誰才是舔共急先鋒？2013年曹興誠跑到北京參加會談，甚至說統一不見得對台灣不好，鄰坐的就是國台辦副主任孫亞夫，相談兩岸和平共處法，曹興誠當時還說，「如果有統一的前提，反而對台灣是好事，至少中國大陸會對台灣人好一些，有更多的優惠措施給台灣人民。」甚至還質疑，檢視台灣法治進步、人權等評估，這是西方的觀點跟標準，還說台灣面對中國態度要謙虛一點，免得因小失大！凌濤批評，這就是曹興誠為中共自己的言論啊！就是舔共賣台急先鋒。

▲凌濤質疑，曹興誠挾賴清德綁架民進黨。（圖／記者鄭佩玟攝）

對於曹興誠稱民進黨沒有贊成大罷免，凌濤諷刺，曹興誠有先問過民進黨團總召柯建銘嗎？柯建銘說民進黨去年就規劃大罷免，賴清德也說過要用更大的民主打掉雜質，曹興誠顯然沒有跟賴清德好好溝通囉？

凌濤認為，藍綠白應都要反對曹興誠掀起的大罷免，因為民進黨「曹派」崛起，賴清德被舔共仔綁架，曹興誠2008年曾說，「中國與台灣的關係就類似企業的併購」，無獨有偶，賴清德2025年也說，「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，中國要併購台灣就要提條件，不是台灣來提供。」言論跟曹興誠有87％像。曹興誠企圖挾賴清德以令諸侯，全民進黨是否都已被曹興誠綁架？