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羅大佑反大罷免　綠黨團尊重：台灣民主讓他可以表達不同意見

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免最後倒數，各行各業都開始表態自身立場，有「華語音樂教父」稱號的歌手羅大佑就直言，大罷免不是政治，這是賴皮罷免，要大破功才行；不過，前總統馬英九政府時期官員、台大機械工程學系終身特聘教授陳炳煇則表態挺大罷免。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（23日）表示，尊重羅大佑不支持罷免，因為台灣民主讓他可以有不同意見的表達，但若民主沒了，台灣可能連大聲講話的權利都被沒收。

吳思瑤上午受訪表示，現在在社群上正如火如荼展開百工百業挺罷免，讓大家感受正能量，感謝不論出自什麼背景、領域，來自台灣哪個角落，都為台灣民主發出正義之聲。

「羅大佑不支持罷免，我們尊重他，台灣的民主讓他可以有不同意見的表達」，吳思瑤說，但如果台灣民主沒有了，台灣可能連大聲講話的權利都被沒收；也看到中國利用台灣網紅、演藝界人士，過去不斷操弄他們進行統戰言論，大罷免投票剩最後3、4天，相信應當會如法炮製，動用同樣手法，動用很多流行音樂、影劇圈人士，再次淪為統戰工具人，對大罷免做出負面攻擊，「因為這都是過去操作過的手法」。

不過，吳思瑤認為，這次挺罷免非常多都是年輕世代，中國老招、老套，套路摸得很清楚，就是透過網紅聲量、演藝界影響力，來影響台灣年輕下一代，「但對年輕人挺台灣、挺罷免的主流意見，我們相對是非常有信心」，這次百工百業挺台灣，發聲多數就來自台灣青年世代。

吳思瑤也提到，百工百業挺罷免，不分顏色、職業，都是要搶救台灣民主，所以有不少過去服務於馬政府時期官員，過去曾在政黨意識形態上挺藍，這次都站出來。從連署過程就看到，非常多正藍軍站出來挺大罷免，因為他們說不反共就不是國民黨，現在國民黨不只不反共，還媚共、親共、舔共，以至於這些過去跟國民黨站一起的支持者，現在都站出來支持大罷免。

吳思瑤說，風向變了，國人意見勇敢表達了。不只馬時期官員站出來，也包括法律界、醫界、文化界各領域行業，還有過去在政治議題上鮮少發生的企業家們，徐重仁總裁到童子賢董事長，他們都是為了民主而站出來。無關藍綠，不是政黨對決，是台灣民主要延續，台灣要反共，反對共產黨勢力的台灣人民，不管是中華民國派、台灣派，大家都站出來支持罷免，大罷免要大成功。

 
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