展現震後重生韌性！花蓮火車站「小石花家族」熱情迎賓

▲▼由屢獲國際設計大獎的台灣藝術家陳普領軍打造四座高 4 至 5.5 公尺不等的「小石花」IP 氣球，造型富童趣、色彩繽紛。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮在0403地震後從未停止重建及前進的腳步，如今以繁花盛開的姿態展現城市復甦後的多樣與經濟活力，花蓮縣政府透過「繁花盛開 We Bloom！」計畫，展開一系列的國內外宣傳，以嶄新風貌迎接遊客，即日起至8月15日止於花蓮火車站廣場設置原創IP「小石花家族」大型充氣藝術裝置，迎接每一位遊客及返鄉民眾。

花蓮縣長徐榛蔚表示，雖然2024年4月3日地震重創花蓮，但在人民的堅毅與自然的自癒力，以及花蓮縣政府積極投入重建與振興，花蓮逐漸恢復生機，「繁花盛開計畫」因此應運而生，重新書寫花蓮的觀光形象與價值敘事，透過嶄新的設計力讓花蓮的韌性與美好持續綻放。

「小石花」不僅代表花蓮重建後的新生，更象徵花蓮擁有的創造力、包容力與生命力，如今花蓮正以煥然一新的姿態，向世人展現其獨特的魅力與風采，期盼從花蓮火車站為起點，以可愛的小石花家族IP歡迎著每一位遊客，也讓返鄉的民眾一同感受家鄉的蛻變。

裝置由屢獲國際設計大獎的台灣藝術家陳普與其領軍的日目 247 Visualart團隊操刀，採用可回收PVC氣膜材質結合大型充氣技術，打造四座高 4 至 5.5 公尺不等的「小石花」IP 氣球，造型童趣、色彩繽紛，「小石花」靈感取自花蓮豐富的水文地貌與人文記憶，象徵在地人生命中熟悉的「鵝卵石」，在石縫中綻放出生命的花朵，寓意在困境與裂縫中依然擁有向光而生的勇氣與韌性。

▲花蓮縣政府透過「繁花盛開 We Bloom！」計畫，展開一系列的國內外宣傳，以嶄新風貌迎接遊客。

藝術家陳普表示，小石花猶如在災後從石頭的裂縫中長出的希望，她不只是象徵花蓮在面對自然挑戰的韌性，修復大地的傷痕，我更希望她也代表著花蓮人的善良與努力，讓這座城市能重新充滿生機的期許與祝福。

縣府期望透過此裝置，讓旅客一抵達花蓮便能感受到熱情的迎賓氛圍，成為社群平台上的新打卡熱點，也藉此傳遞「繁花盛開計畫」的理念與在地文化能量。另外也將透過一系列的國內外宣傳，邀請如日本朝日新聞社及韓國經濟日報等至花蓮踩線報導，讓更多人知道花蓮的山海魅力及新興遊憩體驗活動。