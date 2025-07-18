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獨／12罪坐牢13年！他夜市淚洗「洋蔥」愛玉　向病老雙親懺悔贖罪

▲龍眼出獄之後，經營愛玉冰跟麵線糊來為過去的錯誤像雙親贖罪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲龍眼（左圖紅圈男）出獄後為過去向父親（左圖右男）贖罪，右圖為龍眼賣愛玉冰  。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄青年夜市裡一個角落藏著一個關於重生與救贖的故事。他是黃先生，綽號「龍眼」。因毒品與強盜案等12條罪行總共被判16年7個月，在漫長13年牢獄後假釋歸來，他試圖以雙手重新擁抱人間煙火，沒有鋪張的劇本，只有踏實販售愛玉冰跟手工點心的踏實生活來向父母親贖罪。

2024年6月27日，龍眼踏出監所大門，闊別13年的陽光格外刺眼。他說：「世界變了太多。」連智慧型手機都不會用，整整一個月，他幾乎窩在租屋處摸索，才敢用LINE說「你好」。

如今，假釋不到一年的龍眼，已在高雄青年夜市站穩腳跟。他經營兩個攤位：愛玉冰與手工點心，以忙碌的夜市生活變成重新學習社會的舞台，偶爾也到姊姊的廣告招牌店幫忙，儘管薪水不穩，卻是與家人重新學著信任的過程。「我不是要證明自己有多好，只是不想再讓爸媽失望。」這份沉甸甸的責任感，成了他浴火重生的最大動力。

▲龍眼出獄之後，經營愛玉冰跟麵線糊來為過去的錯誤像雙親贖罪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲龍眼出獄之後，更生保護會高雄分會人員到病榻探視他們一家人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

龍眼的故事，更是這個破碎家庭掙扎的縮影。父親73歲榮民，今年6月突發昏迷倒地，行動不便；母親77歲，重度身障，眼疾嚴重，仍堅持經營素食麵線攤，微薄收入是唯一支柱。

但是兄弟三人過往卻不學好：大哥涉槍毒仍在服刑，二哥因竊盜毒品入獄，獨留13歲女兒與高齡父母同住。現在出獄的龍眼是唯一能陪伴在旁的孩子，他帶著愧疚說：「我知道自己讓他們丟臉太久了，只能現在好好工作生活，讓他們不再擔心、失望。」

龍眼努力讓自己的人生步上正軌。他深知沒有回頭路，只能勇敢向前，「我曾經以為，我跟社會已經沒關係了，但現在我知道，只要不怕丟臉，勇敢走出來，擺攤做小生意，也能走出一條屬於自己的路」。從出獄那天起，財團法人更生保護會高雄分會就扮演了他重要的陪伴者，不僅提供急難救助金與物資，給予生活就業支持，更提供穩定就業獎勵金，在龍眼最迷茫、最脆弱時，更保會給了他重生的最大力量。

當高雄青年夜市的燈火徹夜閃爍，空氣裡瀰漫著熟悉的台灣小吃香氣，沒有人知道他曾經因毒品與強盜案服刑13年，更沒有人能想像他付出了多少血淚與掙扎，才得以此刻平靜地站在這裡。這正是他所追求的生活——不再被不堪的過去定義，而是靠自己的雙手，一碗一碗、一份一份地，為自己與家人走出一個嶄新且充滿希望的未來。

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