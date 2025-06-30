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南消四大聯手統一物流園區消防踏勘　強化ASRS無人倉防災韌性

▲統一企業集團與台南市消防局第四大隊30日於新市物流園區辦理消防實地踏勘演練，強化園區應變力。（記者林東良翻攝，下同）

▲統一企業集團與台南市消防局第四大隊30日於新市物流園區辦理消防實地踏勘演練，強化園區應變力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化倉儲火警應變能力、落實企業防災責任，台南市消防局第四救災救護大隊6月30日與統一企業集團攜手，於新市物流園區辦理消防實地踏勘與模擬演練。

▲統一企業集團與台南市消防局第四大隊30日於新市物流園區辦理消防實地踏勘演練，強化園區應變力。（記者林東良翻攝，下同）

本次演練聚焦園區內ASRS自動倉儲系統（Automated Storage & Retrieval System）消防機制，並盤點逃生動線、消防水源配置與防火管理措施，期望打造南台灣智慧物流樞紐的堅實防線。

統一企業集團於簡報中詳細介紹冷凍自動倉儲區的消防安全配置，因其屬無人作業環境，已設置預動式自動撒水系統，透過氣壓閥避免誤作動與結冰風險，並採交錯式灑水頭配置，確保最大覆蓋效率。新市物流園區每日物流吞吐量逾百萬件，車次高達1400輛次，防火與應變機制至關重要，透過此次踏勘，企業與政府攜手盤點風險、檢視應變，強化日常演練與安全文化。

▲統一企業集團與台南市消防局第四大隊30日於新市物流園區辦理消防實地踏勘演練，強化園區應變力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第四大隊長蔡國保表示，實地踏勘不僅提升消防人員搶救能力，更強化業者第一時間應對火警的應變流程。消防局長李明峯也強調，近年推動防火管理制度，倡導「自己的財產自己保護」，本次演練即是強化橫向聯防協調與實戰經驗累積，讓搶救更快、損失更小。市長黃偉哲則肯定統一企業在推動自動化與消防安全之間取得平衡，是企業落實社會責任的表率，也展現民間與政府共同守護公共安全的決心。

▲統一企業集團與台南市消防局第四大隊30日於新市物流園區辦理消防實地踏勘演練，強化園區應變力。（記者林東良翻攝，下同）

活動最後，消防局第四大隊也結合政風宣導，提醒市民朋友：洽公時應依正常程序辦理，不必送、不能送紅包或其他利益予公務員，避免誤觸法網，傷財又傷名。

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