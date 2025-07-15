打造全民防衛韌性　屏東7/16下午防空演習…人車管制半小時

▲屏東縣「2025城鎮韌性(防空)演習」7月16日13時30分實施，人車管制至14時。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



為落實全民國防教育及深化全民防空意識，屏東縣「2025城鎮韌性(防空)演習」將於7月16日(星期三) 13時30分警報發放，實施疏散避難及人車管制至14時警報解除，以驗證防空整備與作為，策進防空機制運作與效能，以降低空襲損害，確保人民生命財產安全。

屏東縣「2025城鎮韌性(防空)演習」目的是希望打造全社會防衛韌性，能夠妥善因應重大意外事故造成大量傷患，或者是區域地緣政治的變化，隨時做好準備，為建立縣民居安思危觀念。

縣警局表示，「居安思危、有備無患」，作好萬全準備，面對突發事故就能減低傷害。希望除了國軍力量，可以透過全社會防衛韌性的力量確保臺灣安全，展現實力達到和平的目標。「2025城鎮韌性(防空)演習」讓中央部會和地方政府重新調整演習步調，以新的思維和策略方式推動演習，提升地方整體韌性及應變能力。

縣長周春米強調，捍衛民主，需要集結每一分力量，建構全社會防衛韌性，也不只需要中央和地方政府的合作，更需要每一個人的警覺和行動，希望全民共同努力，團結合作提升臺灣的韌性。