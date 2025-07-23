被徐巧芯烏龍爆料是共諜　外交官家屬發聲挺罷免：請還我們公道

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委徐巧芯4月在外交國防委員會質詢時爆料，還有一個何姓助理被抓到在刺探帛琉情報，目前也調查當中，徐也直接在簡報秀出該員照片及職稱。國安局長蔡明彥、外交部長林佳龍都直言資料誤植、當事人也直接否認。徐巧芯質詢後仍在臉書社群貼出該員照片，引來大批網友痛罵外交官。然而，後續證實，該外交官僅因與涉案者同名同姓遭烏龍爆料。徐巧芯則道歉稱誤植。罷免投票倒數3天，該名外交官妻子坦言截至今日仍深受困擾，呼籲同意罷免討公道。

藍委徐巧芯曾指控，外交部一名何姓助理涉共諜案，並在質詢簡報放上該員照片及個資。國安局長蔡明彥激動表示，資料是錯誤的，「她（徐巧芯）指稱的人是錯的！」外交部長林佳龍則表示，應該是錯誤，可能名字很像。最後此事也證明是烏龍一場。徐隔天質詢時向外交部道歉，並表示造成當事人困擾，要向外交部、該常任文官何先生跟他的家人，表達最深的歉意。

何太太發文表示，自己是外交部何仁傑的太太。就是被徐巧芯栽贓為共諜的何太太。「徐巧芯徐立委的不適任，是一張嘴就是在造謠，而且是抄家滅族的傷害。截至今日，我們仍深受困擾」。

對於徐巧芯稱自己是因「同名同姓」而「誤植」，何太太表示，這些託辭，在徐大立委臉書發文前，除了國安局長蔡明彥、外交部長林佳龍都提醒資料有誤，「我先生也告訴徐巧芯認錯人」。

何太太指出，2025年4月10日徐大立委的四次「質詢部長時道歉」與「親自致電說明」；2025年4月11日的「六次鞠躬道歉」都是炒大新聞與施壓霸凌中華民國的外交官。2025年4月11日因為何仁傑共諜新聞鬧大，檢調被迫提前收網，逮捕共諜何仁傑。

何太太強調，徐巧芯大立委在2025年4月12日召開記者會，顛倒黑白說還他清白。事實的真相只有一個，就是徐巧芯大立委惡意造謠。

何太太表示，她只是一個平凡的家庭主婦，「雖然我們提告徐巧芯大立委，但是在立委保護傘下，正義遙遙無期。唯有大罷免，才能還我們一個公道。感謝當時無助的我，坐在路邊哭泣時，陌生人遞過來的一包面紙。這就是台灣人的溫暖與善良」。何太太也呼籲，善良的台灣人，同意罷免討公道，想想那些死亡連署，誰能替他們伸張正義？