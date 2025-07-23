　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交官遭誣共諜家屬發聲挺罷　徐巧芯：誤植抱歉、但真抓到同名同姓

▲國民黨北市議員陪同徐巧芯、王鴻薇路口催票反罷免。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨北市議員陪同徐巧芯、王鴻薇路口催票反罷免。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委徐巧芯4月爆料何姓助理被抓到在刺探帛琉情報，但照片、職稱誤植，導致該同名同姓的外交官遭無端波及。罷免投票倒數3天，該名外交官妻子坦言截至今日仍深受困擾，呼籲同意罷免討公道。對此，徐巧芯說，尊重每個人的權利，後來真的抓到一位叫何仁傑的共諜，「當初誤植很抱歉，但確實有位共諜，到現在還被羈押禁見當中，叫何仁傑」。

對於因同名同姓被栽贓為共諜的何仁傑太太出面表態挺罷免，徐巧芯說，後來真的抓到一位叫何仁傑的共諜，「所以我想，我們當初誤植很抱歉，但確實有位共諜，到現在還被羈押禁見當中，叫何仁傑」。

徐巧芯說，抓共諜談到何仁傑，而且他在外交部這件事就是一個事實，吳釗燮到現在都不願意出來面對，這是政府很可悲的事，說要查共諜查到現在呢？然後都沒有對外公布相關的資訊，外交部、國安會等也沒查核，這才是最重要的事情。

「所以確實同名同姓的何仁傑就是共諜，那每個人有每個人的選票的權利，我們都尊重每個人的權利，但何仁傑是共諜，就是一個完完全全的事實。」徐巧芯說，今天最後有找到何仁傑這號人物，是真的有這個人，而且他就是大大的共諜，出賣非常多的國家機密，只是他隱身的很好，刻意在院會跟大會的時候都躲起來，所以才會沒有他的相片。

徐巧芯說，她尊重每一位市民朋友的選擇，但還有更多的朋友是站出來支持她，「你認為要不同意罷免的、可是我相信你的眼睛是雪亮的，最後，大家都會在7月26號站出來，投下，不同意罷免」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
546 2 9464 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5家職業工會欠繳保費　勞保局暫拒給付
貪警每月收賄12萬！無業妻狂刷卡...371萬財產來源不明
17歲高中女路旁遭性侵　被電線勒頸、磚塊敲頭
范斯高明後天最接近「北部防大雨」　2情況不排除發海警
遭爆罵大小S！吳宗憲喊冤「我是說黃子佼」　預告開直播：太離譜
快訊／台中行人遭輾血流一地　宣告不治
機械車位奪命畫面曝！二寶爸抱1歲兒墜落　妻目擊崩潰
棄微軟千萬年薪回台！台大正妹教授表態「大罷免大成功」
國光39歲乘客死亡！　坐在車頭第一排

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

百億標案評委轉任得標商獨董　黃國昌批：綠色權貴官商勾結

賴坤成爆關說秘書酒駕肇逃案　黃建賓怒斥假消息：我一定告

凌濤挖曹興誠昔提「兩岸和平共處法」　爆與國台辦副主任同框照

推估「大罷免若失敗每人損失9萬1千元」　律師：罷免守住你我荷包

日本關稅降至15%　綠黨團嘆台灣團隊壓力倍增：盼國人給支持

曝大罷免「關鍵變數」　小笠原欣幸：726將對台灣政治產生重大影響

警衛要求拔下「大罷免大成功」飄帶　她怒問韓國瑜：立院搞戒嚴？

加速推動！經發會顧問熱議「亞洲那指」　認台灣外資吸引力勝香港

親揭缺席罷王鴻薇行程原因！　王世堅：晚上會去宣講

尹錫悅戒嚴前曾尋求台灣支持？　總統府駁斥：惡意造謠

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

【搭計程車竟成末路】餐敘後返家遇死劫　灑水車撞擊男斷氣

台電李元瀚捐贈眼角膜遺愛人間！百名醫護列隊鞠躬送最後一程

【這風太強啦】貴賓犬直接被吹成三角形！

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

百億標案評委轉任得標商獨董　黃國昌批：綠色權貴官商勾結

賴坤成爆關說秘書酒駕肇逃案　黃建賓怒斥假消息：我一定告

凌濤挖曹興誠昔提「兩岸和平共處法」　爆與國台辦副主任同框照

推估「大罷免若失敗每人損失9萬1千元」　律師：罷免守住你我荷包

日本關稅降至15%　綠黨團嘆台灣團隊壓力倍增：盼國人給支持

曝大罷免「關鍵變數」　小笠原欣幸：726將對台灣政治產生重大影響

警衛要求拔下「大罷免大成功」飄帶　她怒問韓國瑜：立院搞戒嚴？

加速推動！經發會顧問熱議「亞洲那指」　認台灣外資吸引力勝香港

親揭缺席罷王鴻薇行程原因！　王世堅：晚上會去宣講

尹錫悅戒嚴前曾尋求台灣支持？　總統府駁斥：惡意造謠

星巴克7／25「大杯以上買一送一」　全台最大旗艦店開幕放送小確幸

高捷驚見「噁男躲廁所」偷拍！澳門遊客嚇到邊穿褲邊呼救

陸海南自貿港12月18日全島封關運作　85國人員免簽入境海南

榕樹壓死學生「意外」結案！家屬怒批　逢甲大學：無此權力

美沙漠深鑽260度高溫地熱　地球核心成下一代AI綠能金礦？

訪問／世界最美Nana殺爆《全知》美出新高度　李敏鎬：美貌天生的

8月來台韓星超過30組！　想幫誰應援？快來FansWorld粉絲窩票選

炒得滿是鍋氣卻不過焦！高雄20多年牛肉炒麵　牛雜湯喝不夠還能加

朝和生醫帶動「吃的外泌體」熱潮！「維股泌、雪肌泌」滿足熟齡與愛美族群需求

出國玩「少1物」被拒絕入境！　旅遊達人：尤其是獨旅客

貝克漢剪髮失手「剃禿一大塊」　維多莉亞大笑：看起來很糟糕

政治熱門新聞

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

童子賢曝挺罷免傅崐萁原因　捐款給受災學校卻被威脅「要轉一手」

財政部前部長邱正雄辭世　享壽83歲

立院今函送「普發1萬」特別條例　行政院10天內須決定是否覆議

罷團吵到暑假自習　國中生抱怨被青鳥出征

國際看大罷免！路透：中國力挺國民黨

羅大佑稱賴皮罷免大破功　曹興誠駁 ：民進黨一直不贊成大罷免

收到普發1萬特別條例函文　行政院：依憲法精神採取作為

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

葉元之遭裁罰不忍了　出面澄清事件始末

顏清標父親訃聞曝！兒孫46人列名　8／11告別式

盧秀燕、黃國昌合拍反罷片　喊話726教訓民進黨：台中會再贏一次

羅大佑表態反罷免！　直言「這是賴皮罷免、要大破功才行」

盧秀燕深夜搭高鐵站通道遭諷　中市府：不予回應

更多熱門

相關新聞

大罷免倒數3天！　藍營票倉里長取消出國留台投反罷免票

大罷免倒數3天！　藍營票倉里長取消出國留台投反罷免票

大罷免投票進入倒數階段，台北市議會黨團今（23日）總動員，合體市長蔣萬安一起幫立委王鴻薇、徐巧芯站台。日前傳出有部分松山區里長在726當天要出國，據了解，已有部分里長取消行程留在國內，今也有里長到場支持破除「不支持反罷免」的謠言。議長戴錫欽也說，今天里長們挺身而出，以及這段時間陪同王、徐在各地掃街拜票，就是支持最好的證明。

被徐巧芯烏龍爆料是共諜　外交官家屬發聲挺罷免：請還我們公道

被徐巧芯烏龍爆料是共諜　外交官家屬發聲挺罷免：請還我們公道

棄微軟千萬年薪！台大正妹教授喊「大罷免大成功」

棄微軟千萬年薪！台大正妹教授喊「大罷免大成功」

盧秀燕、黃國昌合拍反罷影片　喊話726教訓民進黨、台中會再贏一次

盧秀燕、黃國昌合拍反罷影片　喊話726教訓民進黨、台中會再贏一次

重兵集結北市　綠委：徐巧芯、王鴻薇惡中之惡

重兵集結北市　綠委：徐巧芯、王鴻薇惡中之惡

關鍵字：

外交部徐巧芯大罷免共諜烏龍爆料國民黨大罷免徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

台灣版紅姐！　大尺度「雙北薇妹」吃遍鮮肉還外流

車門打開摔出遭8車輾成碎屍　國道死者身分曝

準颱風范斯高直衝東北外海！周末天氣曝

快訊／川普宣布：日本關稅降至15％

金曲獎台語歌王表態挺罷免！　喊話「我罷免我驕傲」

LINE「16款免費貼圖」限時下載！

明可能三颱共舞　最新預報路徑曝

臨演女兒遭12人性侵！母淚訴：是警察殺了她

首例！獨董「台灣籍」未達2席　上櫃生技股後天起打入全額交割

國道一號深夜嚴重車禍！1人遭8車輾過亡

趕1人用餐客走！名店惹議「燒到市政府出手」

「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

樂天女孩嘎琳夜奔商辦大樓　行李箱一推消失3天

爆吳宗憲罵大小S：沒家教「掀《不熙娣》報金鐘內鬨」

獨／張秀卿上節目「當眾遭趕出攝影棚」

更多

最夯影音

更多

【開車還開戰？】亂切車道害3機車連環撞 騎士噴進草叢！

【任務結束】台電英雄李元瀚殉職！同仁落淚列隊致意

【這種男友哪裡找！】遠距戀愛的每一次高鐵迎接日常

【最暖的擁抱】魔鷹忍喪妻痛回球場！與獅隊洋將相擁落淚

【三流乘客？】台中婦遲到還要求閃人孔蓋！遭拒載怒嗆「三流司機」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面