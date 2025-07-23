外交官遭誣共諜家屬發聲挺罷　徐巧芯：誤植抱歉、但真抓到同名同姓

▲國民黨北市議員陪同徐巧芯、王鴻薇路口催票反罷免。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委徐巧芯4月爆料何姓助理被抓到在刺探帛琉情報，但照片、職稱誤植，導致該同名同姓的外交官遭無端波及。罷免投票倒數3天，該名外交官妻子坦言截至今日仍深受困擾，呼籲同意罷免討公道。對此，徐巧芯說，尊重每個人的權利，後來真的抓到一位叫何仁傑的共諜，「當初誤植很抱歉，但確實有位共諜，到現在還被羈押禁見當中，叫何仁傑」。

對於因同名同姓被栽贓為共諜的何仁傑太太出面表態挺罷免，徐巧芯說，後來真的抓到一位叫何仁傑的共諜，「所以我想，我們當初誤植很抱歉，但確實有位共諜，到現在還被羈押禁見當中，叫何仁傑」。

徐巧芯說，抓共諜談到何仁傑，而且他在外交部這件事就是一個事實，吳釗燮到現在都不願意出來面對，這是政府很可悲的事，說要查共諜查到現在呢？然後都沒有對外公布相關的資訊，外交部、國安會等也沒查核，這才是最重要的事情。

「所以確實同名同姓的何仁傑就是共諜，那每個人有每個人的選票的權利，我們都尊重每個人的權利，但何仁傑是共諜，就是一個完完全全的事實。」徐巧芯說，今天最後有找到何仁傑這號人物，是真的有這個人，而且他就是大大的共諜，出賣非常多的國家機密，只是他隱身的很好，刻意在院會跟大會的時候都躲起來，所以才會沒有他的相片。

徐巧芯說，她尊重每一位市民朋友的選擇，但還有更多的朋友是站出來支持她，「你認為要不同意罷免的、可是我相信你的眼睛是雪亮的，最後，大家都會在7月26號站出來，投下，不同意罷免」。