盧秀燕、黃國昌合拍反罷片　喊話726教訓民進黨：台中會再贏一次

記者郭運興／台北報導

大罷免進入倒數，將在7月26日投票，台中3位藍委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪也在首波罷免名單中。對此，台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌用行動力挺3位台中立委，合體拍攝反罷宣傳片，影片中盧秀燕、黃國昌喊話「這不是選舉，這是清算、這不是民主，這是報復，726我們會一起投不同意票，726教訓民進黨一定要出來投，現在是團結的時刻，台中會再贏一次，為了人民，台中一定會再贏一次，請一定要站出來」。

台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合拍的反罷免宣傳片22日曝光，影片開頭，兩人分別表示「這不是選舉，這是清算」、「這不是民主，這是報復」，現在是團結的時刻，只有大家團結才能守住正義、守住良善、守住台灣民主。

盧秀燕與黃國昌強調「726我們會一起投不同意票，這一票要讓賴清德知道台中從來不是你可以輕視的城市，這一票要讓賴清德知道我們不屈服、不退讓、不低頭，台灣的民主不能被操弄，報復式罷免我們不接受」。

最後，他們兩人齊聲喊話「726不要沉默一定要出來投，726教訓民進黨一定要出來投，726教訓柯建銘一定要出來投，現在是團結的時刻，台中再贏一次，台中會再贏一次，為了人民，台中一定會再贏一次，請你一定要站出來」。

▼台中市長盧秀燕、民眾黨主席黃國昌合體拍攝反罷宣傳片。（圖／翻攝自Facebook／羅廷瑋）



