綠黨團重兵集結台北市　吳思瑤：徐巧芯、王鴻薇是惡中之惡

▲民進黨團幹事長吳思瑤率眾在八德路三段／光復北路口，力挺罷免行動。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免倒數最後3天，民進黨團今（23日）在台北市兵分兩路，鎖定國民黨立委徐巧芯、王鴻薇，民進黨團幹事長吳思瑤表示，徐、王是惡中之惡，因此在最後關鍵時刻重兵集結台北，大罷免是民主修復，不是誰要成為國會最大黨，而是要讓國會恢復正常。

民進黨團51戰隊今早兵分兩路，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜領軍，分別在台北市南京東路三段224號路口處與八德路三段／光復北路口，力挺罷免行動；而國民黨則由台北市長蔣萬安領軍，在台北小巨蛋（南京東、敦化北）路口宣傳反罷免，與綠營其中一路僅相距約600公尺。

吳思瑤表示，在最後關鍵時刻，重兵集結台北，出動16位立委分別在松信區、中山北松山區，因為徐巧芯、王鴻薇是惡中之惡的兩席立委，一定要在最後與公民同行。

吳思瑤說，在立院忙碌公務之餘，民進黨團51戰隊平均每個立委前進3至4個罷區，代表守護民主不缺席，也向公民朋友報告，大罷免是民主修復，不是誰要成為國會最大黨，而是要讓國會恢復正常，不是政黨對決，而是民主跟反民主的比拚。

吳思瑤提到，今晚在榮星花園有場造勢，同樣是鎖定徐巧芯、王鴻薇，「我們用快樂心情跟公民朋友舉辦大型晚會」，呼籲所有關心大罷免神聖戰役的朋友，今晚前往榮星花園，也再次感謝51戰隊每個縣市走透透，可以發現黑眼圈比熊貓還要熊貓。

吳思瑤也舉例，自己正在長針眼，實在是壓力大，要兼顧立院問政、地方服務，也要跟公民罷團站在一起。團結跟愛可以戰勝一切，罷免是愛，為愛罷免，同樣也感受到百工百業挺罷免，晚上都在網路上海巡，社群有按不完的愛心與讚，謝謝百工百業站出來挺罷免。