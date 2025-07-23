「運動短褲太短」被拒絕登機還逮捕　女乘客怒：把我當罪犯

▲女因為身上服裝被拒絕登機。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女乘客控訴，她預計在邁阿密機場搭乘當地廉航精神航空(Spirit Airlines)航班前往芝加哥時，竟然因為服裝在登機口被機場人員攔了下來，後來引發衝突導致她被拒絕登機還被捕，讓她覺得困惑又沮喪。

當地媒體CBS News報導，女子格雷爾(Tanasia Grayer)7月16日在邁阿密國際機場預計登機時，因為服裝問題被航空公司人員攔住，她表示，「工作人員告訴我，我不能穿這樣登機，我傻住看著她，詢問為什麼，她說因為我的短褲」。

從畫面中可看到，格雷爾當天身上穿著輕薄運動衫與貼身運動短褲，外面還罩了一件粉紅色睡袍，她認為自己的穿著並不暴露，且之前也是穿著同一件短褲搭乘精神航空飛到邁阿密，不明白為何回程時就被認為違規。

格雷爾表示，她為了避免短褲太短會露出臀部，特別在外面罩了睡袍，妹妹潔西卡(Jessica Kordelewski)也為了她和機場人員爭論引發衝突，導致事件愈演愈烈，最後2人因為被控擾亂治安與非法侵入罪被逮捕，「只因為我穿著普通短褲，他們就把我當成罪犯對待」。

精神航空發言人對外回應，因為該名乘客沒有遵守他們的航運規則，並且在有機會遵守時拒絕配合，「由於乘客與旅伴表現出擾亂公共秩序的行為，最終被拒絕登機」。