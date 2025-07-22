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放比特犬亂攻擊人　11歲男童慘被咬臉「男飼主只顧拍片大笑」

放比特犬亂攻擊人　11歲男童慘被咬臉「男飼主只顧拍片大笑」。（圖／翻攝自X）

▲男子看到比特犬咬人，還開心笑出來。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買傳出比特犬攻擊事件，一名男子故意放任所養的比特犬在車上咬人，導致一名11歲男童被狠咬受傷，男子目睹寵物咬人不但不阻止，還拍攝影片並且開心大笑，畫面後來在網路上瘋傳。

事件17日晚間發生在孟買東部郊區曼庫德(Mankhurd)，11歲男童哈姆札(Hamza Khan)表示，當時他和朋友們跑到一輛停在路邊的自動人力車上玩耍，突然看到43歲男子蘇海爾(Sohail Hasan Khan)牽著一隻比特犬靠近，並且讓狗衝到車上。

哈姆札表示，同伴們看到凶猛比特犬上車後嚇得逃走，只有他來不及跑被比特犬抓住，臉部和手一直遭到狠咬，他為了保命後來跳下車，但比特犬仍一路追著他跑了好幾公尺，過程中蘇海爾不但沒有阻止，還看得十分開心，附近旁觀的民眾也只是顧著拍影片，沒有人幫忙。

影片後來在網路上瘋傳，引發許多網友批評飼主的冷血行為，哈姆札也在父親的陪同下報案。警方表示，已於18日將男飼主蘇海爾逮捕，並提出危害他人生命安全、疏忽寵物而造成傷害等罪提出起訴，

警方懷疑，事件可能不是意外，而是凶嫌為了在網路上取得流量，而蓄意讓比特犬攻擊人，正在追查拍攝影片的同夥身分。

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