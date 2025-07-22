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老牌雜誌《讀者文摘》中文版停刊　陪伴讀者60年畫下句點

▲▼《讀者文摘》。（圖／文化部中小學生讀物選介網站）

▲《讀者文摘》中文版8月起停刊。（圖／文化部中小學生讀物選介網站）

記者柯沛辰／綜合報導

在台灣走過60年的老字號雜誌《讀者文摘》，21日透過中友圖書線上訂閱系統發出「停刊通知」，確定8月起停刊，本期6、7月號為最後一期。

讀者文摘在「停刊通知」中表示，近80年來，《讀者文摘》以各種形式，成為讀者信賴的家庭伴侶，提供可靠資訊和最佳理財、健康、營養建議的信賴來源，提供發人深省的想法、令人難忘的故事，當然還有無數的歡笑。

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文中指出，《讀者文摘》懷著沉痛的心情宣布，這本標誌性的印刷版即將停刊，「我們曾嘗試過各種途徑來繼續出版，但不幸的是，不斷上漲的成本使得印刷和出版模式難以為繼。我們非常抱歉不得不做出這個艱難的決定。」

文中寫道，《讀者文摘》向忠實的訂閱者致以最誠摯和最深切的謝意，感謝多年來對《讀者文摘》的堅定支持和幫助，「讀者群一直是我們使命的核心，我們對您的信任和奉獻深表感激。」

至於剩餘期數的退款，《讀者文摘》將盡快處理，本期6、7月號將是最後一期出刊，「再次致上十二萬分歉意。」

《讀者文摘》首期由戴維特‧華勒斯（De Witt Wallace）在1922年出版，當時他發現很少人能有時間看那麼多雜誌，因此有了摘錄文章精華、濃縮後再出版的念頭。這個想法大獲成功，到了1935年發行量已達到100萬冊。

不過，《讀者文摘》中文版直到1965年3月才創刊，由文壇大師林語堂的女兒林太乙籌畫並出任總編輯，在港台兩地正式發行，被譽為「為讀者打開通往世界的一扇窗」。

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