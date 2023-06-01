　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

Panasonic再創榮耀！2023年讀者文摘信譽品牌奪13獎

▲2023年讀者文摘信譽品牌出爐，Panasonic一共獲得13項大獎，成為品牌贏家。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

在看板上簽名，2023年讀者文摘信譽品牌出爐，Panasonic一舉拿下13座獎座，已經累積連續25年獲獎高達172項。

從副總統賴清德手中接下獎座，2023年讀者文摘信譽品牌調查，Panasonic榮獲5座白金獎和8座金獎，再度蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌。

▲2023年讀者文摘信譽品牌出爐，Panasonic一舉拿下13座獎座，已經累積連續25年獲獎高達172項▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲副總統賴清德出席第25屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮。（圖／記者鄭遠龍攝）

台灣松下銷售股份有限公司總經理張天來表示，「Panasonic掌握市場脈動，隨時關心台灣消費者的需求，運用日本同步技術開發並生產更智慧、便利、健康的各種家電，讓Panasonic多項家電商品在台灣銷售第一，此外，我們有業界最完善的後勤服務體制，全台直營服務中心共28個，提供貼近消費者的售後服務。」

▲2023年讀者文摘信譽品牌出爐，Panasonic一舉拿下13座獎座，已經累積連續25年獲獎高達172項▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲Panasonic完善的貼心服務，也是成功獲得廣大消費者的心重要關鍵。（圖／記者鄭遠龍攝）

其中電冰箱、洗衣機、除濕機、微波爐/烤箱、鹼性離子整水器，更是唯一連續4年都拿到5白金殊榮的家電廠商，台灣松下銷售股份有限公司總經理張天來表示，「像我們的電冰箱一級能效機種是業界最多，空調省電也已超越2025年國家一級標準，尤其近年來，Panasonic持續精進空調節能技術，總計2010-2023年間，Panasonic耗電量已大幅降低52%，不僅僅是服務廣大的消費者，更希望由內而外擴散影響力，協助台灣建構淨零排放的社會。」

▲2023年讀者文摘信譽品牌出爐，Panasonic一舉拿下13座獎座，已經累積連續25年獲獎高達172項▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲台灣松下銷售股份有限公司總經理張天來表示，Panasonic透過不斷實現產品創新與提升服務品質，獲消費者信賴。（圖／記者鄭遠龍攝）

Panasonic不斷提升產品效能，研發各種節能技術，實踐企業社會責任，期盼透過產品服務，為消費者打造更舒適的居家環境，共創美好生活。

ET快訊
挖出黃仁勳出生地！　網驚「這1縣市基因好」地靈人傑
快訊／世大運選手名單公布！
「大腸癌」不只和飲食有關！醫曝「日常危險因子」：超多人都中
快訊／許嘉恬請辭副秘書長　賴清德准了！
5億高中男墜樓　賴母出招了！
獨／極樂海軍！　男女士官「軍艦上嘿咻」
快訊／新北21歲男過彎摔水溝慘死！　鮮血染紅溪流
大咖女歌手爆是「假面甜心」！　4線索曝身份
初選輸了！　他不排除「脫黨參選」
就是現在！foodpanda現折150元　免費30次外送
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

世界的小戴！　戴資穎4度獲讀者文摘「最受信賴體育名人獎」　

工業設計師化身金屬工藝家　東京Panasonic汐留美術館人間國寶中川衛展覽會

日本松下引進周休三日　英國實驗證明工作效率不減

Panasonic再創榮耀！2023年讀者文摘信譽品牌奪13獎

【廣編】CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮　國產液晶顯示器唯一蟬聯十五年金

【廣編】氣泡越強越爽！「黑松沙士PLUS強碳酸」新上市

【廣編】冰沖即食！桂格「美味燕麥」新上市　夏日輕爽少負擔

【廣編】「裸鑽雪莉」威士忌攜手「亞洲50最佳酒吧　上傳發票抽最「鑽」獎　體驗亞州最大調酒界盛事！

美食外送5折起！　foodpanda「6月激省優惠碼」懶人包

2小時狂賣160萬！香港直播女王Vivi合作草莓網　來台帶貨東森嚴選商品超火

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

隋棠7歲兒遭同學說「腿好細」　「拒穿短褲」老公Tony反應超極端XD

豐原眼鏡男疑喝醉尾隨逞凶！　國中生遭酒瓶K頭狂喊對不起

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

Panasonic再創榮耀！2023年讀者文摘信譽品牌奪13獎

【廣編】CHIMEI奇美家電連續信譽品牌雙金殊榮　國產液晶顯示器唯一蟬聯十五年金

【廣編】氣泡越強越爽！「黑松沙士PLUS強碳酸」新上市

【廣編】冰沖即食！桂格「美味燕麥」新上市　夏日輕爽少負擔

【廣編】「裸鑽雪莉」威士忌攜手「亞洲50最佳酒吧　上傳發票抽最「鑽」獎　體驗亞州最大調酒界盛事！

美食外送5折起！　foodpanda「6月激省優惠碼」懶人包

2小時狂賣160萬！香港直播女王Vivi合作草莓網　來台帶貨東森嚴選商品超火

只有今天！超商精品咖啡「買7送7」　指定冰品任2件0元起爽吃

頭皮髮絲鬧乾荒？韓國洗護神器補水有感　毛躁一族洗出潤澤蓬鬆

【廣編】KAIBEAUTY柔光肌密水潤氣墊　首款底妝精湛作

李東憲入共產黨、舉五星旗恐被報復？　陸委會：是否入黨尚未查明

王正坤榮獲台北醫學大學傑出校友　產官學優異表現受肯定認同

勞動部桃竹苗分署「粽」多好禮　趁早訂購可享早鳥優惠

領先9分又拿不下局末點　周天成泰國賽爆冷止步16強

【廣編】黑松教育基金會首度攜手12所桃園小學師生　6／9～6／10舉辦《在地學成 永續未來》10週年特展

彭政閔帶隊風格大不同　先發打線彈性有考量

《換乘戀愛2》海恩放閃了！送男友賢奎禮物　網暴動：太甜了

「知名經紀人」透天豪宅成廢墟！　住家牆裂、糞水四溢忍4年

台東成功警「高發事故路口精緻執法」專案　守護行人用路安全

局長「浴血奮戰」女業務！正宮群發海量無碼肉照　鹹濕對話瘋傳

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

消費熱門新聞

下載APP就送白葡萄霜淇淋

超商美式、拿鐵買3送3今天限時搶

限時4天！超商美式買1送1

夏季腸胃鬧脾氣　三大常見困擾

全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

搶吃買1送1！速食店激省優惠券來了

超商獨家販售「瑪莉餅乾焦糖冰淇淋」

手搖飲料漲！漲！漲！　百家爭鳴！想喝飲料到底該選誰？

只有今天！超商精品咖啡「買7送7」

在超商「遇見化學符號」激起化學作用！

青年創作者拚經濟　市集出攤手機感應收款神助攻

全聯芒果生乳捲超欠吃！7款甜點限時開賣

快訊／全家開出2張千萬發票

全台通路「激省優惠」一次看

更多熱門

相關新聞

快訊／遭指性騷吃案許嘉恬宣布請辭黨副秘書長　賴清德准辭

快訊／遭指性騷吃案許嘉恬宣布請辭黨副秘書長　賴清德准辭

民進黨前黨工控訴遇性騷擾，沒想到向時任婦女部主任許嘉恬反映，竟被反問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」，引起各界撻伐。對此，民進黨主席、副總統賴清德1日下午出席活動時表示，今天下午，許嘉恬副秘書長提出辭呈，「我也同意她的辭呈，未來民進黨會繼續努力，強化一套制度，在這套制度下，任何受侵犯的人都能保障權益」。

追打「綠黨工遭性騷」　侯友宜競辦：賴清德第一時間轉身離開

追打「綠黨工遭性騷」　侯友宜競辦：賴清德第一時間轉身離開

綠爆性騷賴清德第一時間不回應　朱立倫這樣說

綠爆性騷賴清德第一時間不回應　朱立倫這樣說

台東四腳督？劉櫂豪不排除繼續參選　「鄉親認同比政黨初選重要」

台東四腳督？劉櫂豪不排除繼續參選　「鄉親認同比政黨初選重要」

民眾黨團盤點「耍賴」語錄　要賴清德：停止講空話糊弄全民

民眾黨團盤點「耍賴」語錄　要賴清德：停止講空話糊弄全民

關鍵字：

Panasonic讀者文摘賴清德家電松下

讀者迴響

熱門新聞

李佳穎被求婚成功！　嫁小9歲羊肉爐老闆：我很幸福

5億高中生配偶「從容走樓梯下10樓」　原因曝光

三寶油門當剎車！母女校門口遭夾殺頂死在牆上

她扛父490萬債務　銀行18年收638萬元利息

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

南韓名模癌逝「瞞病情走伸展台」　好友崩潰收死訊：原諒我躲著妳

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

愛貓僵硬躺紙箱不動了　媽吐4字真相

5星座女最容易被騙砲　獅子座連錢都難守

5億高中生最後畫面曝光　他：驗出新事證

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

快訊／EXO伯賢3成員開戰SM「要求解約」

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面