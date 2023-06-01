Panasonic再創榮耀！2023年讀者文摘信譽品牌奪13獎

▲2023年讀者文摘信譽品牌出爐，Panasonic一共獲得13項大獎，成為品牌贏家。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

在看板上簽名，2023年讀者文摘信譽品牌出爐，Panasonic一舉拿下13座獎座，已經累積連續25年獲獎高達172項。

從副總統賴清德手中接下獎座，2023年讀者文摘信譽品牌調查，Panasonic榮獲5座白金獎和8座金獎，再度蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌。

▲副總統賴清德出席第25屆讀者文摘信譽品牌頒獎典禮。（圖／記者鄭遠龍攝）

台灣松下銷售股份有限公司總經理張天來表示，「Panasonic掌握市場脈動，隨時關心台灣消費者的需求，運用日本同步技術開發並生產更智慧、便利、健康的各種家電，讓Panasonic多項家電商品在台灣銷售第一，此外，我們有業界最完善的後勤服務體制，全台直營服務中心共28個，提供貼近消費者的售後服務。」

▲Panasonic完善的貼心服務，也是成功獲得廣大消費者的心重要關鍵。（圖／記者鄭遠龍攝）

其中電冰箱、洗衣機、除濕機、微波爐/烤箱、鹼性離子整水器，更是唯一連續4年都拿到5白金殊榮的家電廠商，台灣松下銷售股份有限公司總經理張天來表示，「像我們的電冰箱一級能效機種是業界最多，空調省電也已超越2025年國家一級標準，尤其近年來，Panasonic持續精進空調節能技術，總計2010-2023年間，Panasonic耗電量已大幅降低52%，不僅僅是服務廣大的消費者，更希望由內而外擴散影響力，協助台灣建構淨零排放的社會。」

▲台灣松下銷售股份有限公司總經理張天來表示，Panasonic透過不斷實現產品創新與提升服務品質，獲消費者信賴。（圖／記者鄭遠龍攝）

Panasonic不斷提升產品效能，研發各種節能技術，實踐企業社會責任，期盼透過產品服務，為消費者打造更舒適的居家環境，共創美好生活。