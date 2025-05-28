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歐德傢俱連續17年榮獲《信譽品牌金獎》　堅持綠建材、推動ESG共築信任品牌力

▲▼ 信譽品牌,金獎,家具,信賴,客戶情感,歐德集團,VIP,讀者文摘,ESG,永續。（圖／歐德集團提供）
▲歐德傢俱連續17年獲信譽品牌肯定，立法院院長韓國瑜(左)向歐德集團執行長陳國偉(右)恭喜道賀。

圖、文／歐德傢俱提供

第27屆《讀者文摘》信譽品牌獎項揭曉，歐德傢俱再次榮獲系統家具類金獎，成為唯一連續17年獲獎的系統家具業者，穩居消費者心中最值得信賴的家居品牌。歐德執行長陳國偉致詞表示：「感謝所有消費者的信任與肯定， Order your life！歐德將持續提供更健康、美好的居家生活。」

▲▼ 信譽品牌,金獎,家具,信賴,客戶情感,歐德集團,VIP,讀者文摘,ESG,永續。（圖／歐德集團提供）

▲歐德集團執行長陳國偉(左)從台北市副市長張溫德(右)手中接獲獎座。

《讀者文摘》自1999年起舉辦信譽品牌調查，憑藉獨立性、公信力及長期一致的調查方法，已成為全球最具指標性的消費者品牌評鑑。由專業市調公司以網路問卷在亞洲地區蒐集約8,000位受訪者，其中台灣取1,200位受訪者，依據「信賴度、品質、價值、對消費者需求理解、創新、社會責任」六大指標進行評比。歐德於各項指標表現皆極為亮眼，實至名歸。

▲▼ 信譽品牌,金獎,家具,信賴,客戶情感,歐德集團,VIP,讀者文摘,ESG,永續。（圖／歐德集團提供）

▲歐德集團獲第27屆《讀者文摘Trusted Brand》信譽品牌肯定。

頒獎典禮上，立法院院長韓國瑜讚揚《讀者文摘》長期陪伴台灣人成長，對品牌評選的專業與中立性深具時代意義，也鼓勵所有企業持續創新、提升服務品質。台北市副市長張溫德則強調，《讀者文摘》秉持「信賴」為核心，藉由信譽品牌機制，不僅替消費者把關，更協助企業累積信任資產，促進產業升級與永續發展。

▲▼ 信譽品牌,金獎,家具,信賴,客戶情感,歐德集團,VIP,讀者文摘,ESG,永續。（圖／歐德集團提供）

▲歐德傢俱全系列板材榮獲內政部綠建材標章認證，打造安心無毒居家空間，深獲消費者信賴。

秉持「生活從想法開始」的歐德傢俱，致力為消費者打造健康、環保、無毒的居家環境，堅持採用來自德國的高品質系統板材，為業界唯一全系列取得內政部「健康綠建材」標章的系統家具業者；歐德傢俱深知，舊客戶的支持是品牌穩健成長的基石，除了專注產品品質，更長期經營與客戶間的深厚情感，舉辦路跑、電影包場、手作課程、音樂會等專屬活動回饋顧客。近期推出兩場話題十足的舊客戶活動:邀250位VIP共賞「台北羽球公開賽」以及包下北中南8個影廳，舉辦熱血電影《不可能的任務：最終清算》專場欣賞會，場場爆滿、反應熱烈。2025年9月也將在臺北國家音樂廳舉辦「歐德台灣之音」音樂會，延續品牌與顧客間的美好連結。

▲▼ 信譽品牌,金獎,家具,信賴,客戶情感,歐德集團,VIP,讀者文摘,ESG,永續。（圖／歐德集團提供）

▲歐德傢俱寵愛舊客戶，全台包場《不可能的任務：最終清算》，用熱血電影凝聚品牌信賴力與客戶情感。

歐德集團連續17年榮獲《讀者文摘》信譽品牌金獎，不僅是消費者的肯定，更是持續前行的動力。展望未來，以高品質產品與貼心服務為基礎，並擴大ESG實踐，以「木作森活」手作體驗課程回饋社會，ESG課程資訊： https://woodyourlife.com.tw

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