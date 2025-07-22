準颱風「范斯高」直衝東北外海！雨彈北往南炸4天　周末天氣曝

▲熱帶性低氣壓TD10預計明天增強為輕度颱風「范斯高」 。（圖／翻攝NOAA）

記者閔文昱／台北報導

熱帶擾動97W今（22）日下午正式獲日本氣象廳升格為熱帶性低氣壓，中央氣象署隨後也同步認定為第10號熱帶性低氣壓（TD-10）。對此，氣象專家指出，未來不排除進一步增強為今年第7號颱風「范斯高」，最快可能於明（23）日成颱，後續將朝西北方向前進，預期將逐步接近台灣東北方或北方海域，周四至周五最接近台灣、風雨漸強。

吳聖宇在臉書指出，TD-10目前預估路徑大致朝西北方向前進，預期將逐步接近台灣東北方或北方海域，並受周遭引導氣流影響，靠近速度相當快。明（23）日白天起，台灣風向將由偏東風轉為東北東風，迎風面地區如大台北、北海岸、宜蘭至北花蓮等將有短暫陣雨；中南部則在午後易出現局部熱對流雷雨；夜晚風向將進一步轉為東北風，迎風區的降雨機會持續存在。

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▲TD-10最新路徑。（圖／翻攝自Facebook／吳聖宇）

後天（24日），TD-10或范斯高颱風持續靠近，台灣附近風向轉為偏北風並增強，西半部與東北部地區可能出現陣雨或局部大雨，山區更需嚴防瞬間大雨；沿海風力亦將顯著增強，尤其是台灣海峽一帶在地形作用下風勢會更加明顯。

吳聖宇提醒，周四晚間至周五（25日）為颱風最接近台灣的時段，屆時中心可能從台灣北方海面掠過後轉向中國浙江沿海移動，台灣風向屆時會出現劇烈變化，從偏北、西北風轉為偏西、西南風，西半部與東北部持續有局部大雨風險，沿海地區則可能出現強陣風，尤其台灣海峽及東北角需特別留意。

▲TD-10將往台灣東北方海面接近 。（圖／中央氣象署）

到了周末（26～27日），隨著颱風登陸浙江，台灣將處於系統南側的西南風環境，中南部為主要迎風面，有短暫陣雨或雷雨機會，其他地區則為午後熱對流天氣，部分區域仍有短時強降雨可能。