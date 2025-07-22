桃捷首次舉辦「小鶇鶇站長體驗營」　扎根交通安全教育

▲小小站長搭配專業手勢並認真地喊著「先下車，後上車」。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司首次舉辦的「小鶇鶇站長體驗營」，首場於22日在機場捷運A21環北站登場。小小站長搭配專業手勢並認真地喊著「先下車，後上車」、「請搭電梯」，以及巡檢時發現站內環境有需要整理，操作無線電對講機說著「站長呼叫清潔人員！」，展現出專業的站長架式。

「小鶇鶇站長體驗營」以沉浸式互動為主軸，讓孩童穿上專屬小小站長制服、背上可愛仿真站長包，化身為一日小小站長，親身走入捷運車站，體驗站務人員的工作日常。活動由專業站務人員引導，安排實際操作及分組挑戰4大任務關卡，讓孩子們在真實場域中學習安全乘車知識、站務基礎知能及旅客服務流程，收穫滿滿。

▲桃園捷運首次舉辦「小鶇鶇站長體驗營」。（圖／桃捷提供）

闖關活動中，孩童們在各關主的引導下獨立完成各項任務，家長也跟隨在後用手機記錄著孩童的實作過程。完成所有關卡的小小站長皆獲得桃捷公司專屬認證的「捷運達人證書」，並獲贈限量紀念站長包及精美小禮包。此外，全體孩童還與桃捷吉祥物「鶇鶇」相見歡並留下開心的合影。

桃捷公司希望透過「小鶇鶇站長體驗營」，將捷運知識與交通安全教育向下扎根，也促進家庭生活體驗與親子互動的豐富性。今日活動在孩童與家長的歡樂笑聲中圓滿結束，不僅是一場寓教於樂的學習之旅，也為暑假增添一段難忘的親子回憶。

「小鶇鶇站長體驗營」共有2場次，第2場訂於7月24日辦理。活動對象為4歲到8歲孩童，其中又以4歲到6歲學齡前幼童佔最多數，甚至還有特別從臺北市前來參加的孩童。