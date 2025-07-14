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精舍命案勘驗作證至少花35天　國民法官吃不消！改職業法官接手

▲▼北市精舍命案在押被告王薀（本名王江鎮）與核心女信徒之一的游秀鈴，今（26日）被台北地院提訊召開延押庭，訊後先還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市精舍命案在押被告王薀（本名王江鎮），先前爭取交保未獲准。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

作家王薀（本名王江鎮）被控去年（2024年）領導宗教團體信眾，開批鬥大會以酷刑虐死1位犯錯女會計，王薀與藝人信徒李威共13人被起訴涉犯傷害致死等罪嫌，台北地院原訂選任國民法官參審，經在押的王薀等人聲請，法官審酌全案審理初估需60個工作天，對國民法官負擔過重，裁定回歸通常程序，由職業法官審理。

本案13名被告中，王薀等10人主張全案從偵辦起，媒體不斷揭露偵查內容，並以聳動標題報導，形成媒體公審、激化對立，造成大眾預先產生有罪印象，已有未審先判、使可能擔任國民法官的素人心證受污染之虞，請求不採行國民法官參審。

▲▼快訊／李威夫妻交保　全程不說話上賓士離開。（圖／記者黃宥寧攝）

▲藝人李威（後）涉及北市精舍命案被起訴，轉為污點證人獲檢方建請法院減刑或免刑。（資料照／記者黃宥寧攝）

法官認為現今網路資訊傳遞快速、各種新聞報導唾手可得，本案涉及人命、民眾高度關心，若僅因素人被選任為國民法官前，接觸過不同觀點的新聞報導，就認為心存偏見而無法公正審判，「實嫌速斷」，王薀等人的聲請欠缺說服力。

法官並點名王薀起訴後屢次更換律師，前後已達10人，不含民事訴訟程序另委任的律師，又違反單1被告委任律師不得逾3人的規定、多次超額委任律師，法官直指超額委任的律師不生辯護效力。

但法官指出，本案被告人數過於龐大、多數不認罪，光是選任國民法官程序，檢辯雙方若各自行使對國民法官人選的「拒卻權」，可能須通知數百位人選到庭，甚至因到場率不足而需重新選任，導致程序困難或空轉。

▲▼精舍命案，王薀女弟子幹姓信徒。（圖／記者劉昌松攝、翻攝）

▲王薀的核心女弟子幹子昀涉及精舍命案，目前在押。（資料照／記者劉昌松攝、翻攝）

此外，僅論是否成罪的爭點多達40項，檢方已列證據103項、開示電子證據光碟53片、檔案大小逾68GB，被告與律師團也聲請調取諸多相關資料，另須鑑定死因、勘驗事發現場事前、事中與事後道路監視畫面至少1小時、當事人接受測謊影片至少40分鐘。

而檢辯雙方已聲請傳喚31位證人，包括同案13名被告、2位鑑定醫師、2位警員、測謊人員，以及包含5位秘密證人在內的13位證人，其中2位外籍證人須安排雙向翻譯，初估詰問程序耗時241.5小時，不含被告與檢辯各自對證人證述表示意見時間。

法官指出，以每天上下午密集審理7小時計算，僅勘驗、詰問程序，至少需35個工作天不間斷調查，期間參審國民法官需高度專注、每天至多安排2至3位證人，再加計選任、審前說明、開審陳述、訊問被告與被害人家屬表示意見、被告最後陳述與合議庭評議，保守估計需50到60個工作天、相當於3個月才能審結。

▲▼精舍命案，王薀信徒梁女。（圖／記者劉昌松攝）

▲王薀的核心女弟子梁碧茵涉及精舍命案，目前在押。（圖／記者劉昌松攝）

法官認為本案案情確屬繁雜、認事用法困難，非經長久時日顯難完成審判，連續密集開庭對參審國民法官的工作、家庭勢必產生極大影響，符合《國民法官法》不採行國民法官參審事由，因此裁定回歸通常程序，由職業法官審理，可抗告。

本案源於退休追隨王薀修習佛法的50多歲蔡女，疑因記錯帳害王薀損失數百萬元，去年5月連續多日被信徒公審、每天做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔。

去年7月23日深夜10點多，蔡女從平日居住的北市瑞安街精舍，被叫到附近1家「水月草堂」茶館內，以「研討」之名遭幹子昀等多名信徒集體批鬥，不停起身 、下跪，外加推拉、踹踢與辱罵，蔡女受虐3個多小時，隔天（24日）凌晨1點多昏迷。

▲▼北市精舍命案在押被告王薀（本名王江鎮）與核心女信徒之一的游秀鈴，今（26日）被台北地院提訊召開延押庭，訊後先還押。（圖／記者黃哲民攝）

▲王薀的核心女弟子游秀鈴涉及精舍命案，目前在押。（資料照／記者黃哲民攝）

王薀在蔡女倒地前已先離開現場，信徒七手八腳將蔡女用膠帶綁在手推車上，覆蓋透明雨衣，在颱風夜中由精舍住持吳慧珠與信徒姜芃妤、李淵源推回精舍，上午10點多發現蔡女斷氣，報案謊稱不明原因死亡。

警方見蔡女遺體滿布瘀傷，報請檢方指揮偵辦，查出這起駭人的精舍命案，今年（2025年）3月依傷害致死、強制等罪嫌起訴13人，王薀與核心女信徒幹子昀（「幹」做姓氏讀音同韓）、梁碧茵與游秀鈴至今在押，李威轉為污點證人，獲檢方建請法院減輕或免除其刑。

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