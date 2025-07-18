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保險業務員詐2063萬　藝人仔仔陪嬌妻提告！一審結果出爐

▲▼藝人「仔仔」周渝民妻子喻虹淵曾為演員，婚後息影，卻因遭無良保險業務員馮瑤華坑騙逾2千萬元保費到台北地院出庭，重新出現媒體鏡頭前。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人「仔仔」周渝民妻子喻虹淵（本名喻卉菲），遭無良保險業務員馮瑤華坑騙逾2千萬元保費。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

藝人「仔仔」周渝民的嬌妻喻虹淵，遭保險業務員馮瑤華騙走保費2063萬餘元，直到2021年被保險公司催繳才知上當。事後，馮女被依詐欺取財罪判刑2年8月定讞，仔仔夫妻繼續提告追討遭騙保費，台北地院今（18日）判馮女與時任主管蘇孟堂、僱主公勝保險經紀人公司須連帶全額賠償，可上訴。

現年58歲的馮瑤華外表凍齡，靠著精心打扮與輕聲細語拉攏客戶，和本名喻卉菲的喻虹淵認識多年。2018年間，馮女遊說喻女購買遠雄人壽6年期儲蓄型保險，保費總額4500萬元，分6年每期繳納684萬餘元，到期保本並付息。

仔仔以要保人與被保險人身分跟馮女簽約，喻女設定她的帳戶自動轉帳繳納保費，第1期保費準時入帳生效，但馮女缺錢周轉，將喻女當成ATM應急，2019年謊稱轉帳金額過高，可能會被查稅或被懷疑洗錢，建議喻女給她現金，由她代表僱主公勝公司代繳給遠雄人壽。

▲▼保險業務員馮瑤華涉詐走藝人周渝民夫妻3447萬餘元保費，到北院開完庭拉著律師袖子閃躲記者採訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲馮瑤華刑案出庭，緊拉著律師衣袖閃躲記者採訪拍照。（資料照／記者黃哲民攝）

喻女沒想到會被好友設局，將後續5期保費都拿現金給馮女代繳，且誤信馮女宣稱預繳可享保費折扣2、300萬元優惠，2020年4月剛支付第3期保費，同年9月又繳納2期，隔年（2021年）9月付清最後1筆，隔月（10月）起卻陸續收到遠雄人壽催繳保費訊息。

馮女騙喻女遠雄人壽帳務系統出問題，要喻女放心、她會去處理，喻女起疑，直接求證遠雄人壽，才知根本沒有預繳享折扣的優惠，且後5期現金保費全遭馮女挪用，馮女僅補繳2期，其餘3期保費共2063萬8995元不知去向，仔仔夫妻憤而提告。

馮女堅稱僅挪用4期保費應急、未收到喻女最後1期保費，她本來有證據，但「手機壞了，遺失對話紀錄」，法官搖頭對馮女說「這樣的答辯方式對妳很不利」。

喻女在刑案出庭與馮女對質，強調曾傳訊息問馮女「我最後1期給妳的現金，到底到哪裡了？」批馮女一再說謊，害她與保險公司爭執保單效力，請求依法判決。喻女開完庭受訪表示「相信司法會還給我們公道！」

馮女開全程低頭背對喻女躲避目光，頻以嬌嗲口吻表示委屈無奈，聲稱「不知要怎樣和解」，法官要她「就還錢啊！」馮女自稱：「我很努力工作！每天10幾個小時，一周7天都沒休息，我沒有不面對！」但她沒錢。

法官認定馮女犯罪情節非輕、未賠償和解獲得原諒，一、二審均依4個詐欺取財罪，合併判刑2年8月，須沒收犯罪所得2063萬8995元，已定讞，馮女正在服刑。

仔仔夫妻對馮女提起附帶民事求償遭騙保費全額，還補繳19萬餘元裁判費，將馮女時任主管蘇孟堂、僱主公勝公司與遠雄人壽都列為被告，北院今判遠雄人壽免賠，馮女、蘇男與公勝公司須連帶全額賠償與負擔訴訟費用，可上訴。

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