AI機器人產業大聯盟成立　蕭美琴：以Team Taiwan進軍國際市場

▲副總統蕭美琴22日出席「台灣AI機器人產業大聯盟成立大會」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴22日出席「台灣AI機器人產業大聯盟成立大會」時表示，面對下一波工業革命，政府也積極思考各項配套措施，包括需求端的開發、應用面的支撐、產業法規、國際夥伴、面對價格技術均衡點時的以量制價及模組化等技術整合，都需要大家共同努力，以「Team Taiwan」之姿進軍國際市場並保持競爭力。

蕭美琴致詞時表示，該聯盟的成立整合產業間的合作，更是台灣面對未來挑戰，展現出團結、創新與前瞻的具體行動。她提到，AI機器人產業將是下一階段工業革命最重要的基礎，過去數百年來世界工業化或前幾波工業革命，都是經過數十年甚至是半個世紀才完成，接下來在AI及機器人產業帶動下，下一波工業革命可能在短短幾年內就會帶來很不一樣的世界。現在正是關鍵時刻，國際上也都在該領域加速進行。

蕭美琴提到，美國Amazon公司近期使用超過100萬個機器人，由機器人協助比較繁雜、困難的工作，可提升工作品質與效益。不管是應用端，或空中飛的、地上走的、水上游的、路上爬的等各領域的各種機器載具，都是未來百工百業不可或缺的面向。

她指出，政府在推動整體政策過程當中，不僅考慮區域平衡，也相當重視產業均衡。不只是全世界矚目的ICT產業，在很多其他產業中，AI智慧機器人也扮演重要角色，甚至解決許多工業化國家面臨高齡化、居家照顧服務、醫療及缺工等社會問題。

蕭美琴說，大聯盟的成立是令人振奮的時刻，現今科技產業不斷追求突破、進步、改變，且跨越不同專業。在一個機器人裡會看到通訊、感測器、驅動裝置、電力等各種機械組合以及運用端的創新發想。科技和任何工作一樣，每一個創新、研發背後，失敗也是必經過程，要能包容失敗，但也要在當中提出新的解決方案。政府也是秉持這樣的精神讓國家持續往前。

蕭美琴表示，面對下一波工業革命，政府也積極思考各項配套措施，包括需求端的開發、應用面的支撐、產業法規、國際夥伴、面對價格技術均衡點時的以量制價及模組化等技術整合，都需要大家共同努力，以「Team Taiwan」之姿進軍國際市場並保持競爭力。

蕭美琴強調，政府會繼續做大家的後盾，和大家一起努力，在推動AI機器人產業的過程中能在國際市場上取得最佳優勢。相信不只是過去的ICT產業，未來台灣在智慧化機器人AI導入更會扮演不可或缺的角色。